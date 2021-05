Axis Communications presenta AXIS M3077-PLE Network Camera, una telecamera mini dome compatta e conveniente che offre immagini nitide e viste panoramiche a 360° senza punti ciechi. Perfetta per le analitiche video e audio, è ideale per un’ampia varietà di scenari di sorveglianza.

Grazie alla tecnologia Axis Forensic WDR, la telecamera per esterni acquisisce immagini di alta qualità anche quando la scena contiene simultaneamente aree chiare e scure. Offre la tecnologia Axis Lightfinder per immagini nitide a colori in condizioni di scarsa illuminazione, mentre Axis OptimizedIR consente la sorveglianza in totale oscurità fino a 20 m. I due microfoni integrati possono essere utilizzati per la sorveglianza e il rilevamento audio. Con la funzionalità PTZ digitale, è possibile trasmettere viste con dewarping come panorama, Quad View, angoli e corridoi direttamente dalla telecamera.

Caratteristiche principali:

Panoramica totale a 180° e 360°

Lightfinder, Forensic WDR e OptimizedIR

PTZ digitale e viste con dewarping

Microfoni integrati

IK08

Grazie alle funzionalità di sicurezza avanzate, impedisce gli accessi non autorizzati e salvaguarda il sistema. Axis Edge Vault protegge l’ID dispositivo della telecamera e semplifica l’autorizzazione dei dispositivi in rete. Inoltre, Axis Zipstream con supporto per H.264 e H.265 riduce significativamente la larghezza di banda e lo spazio di archiviazione senza sacrificare la qualità d’immagine.