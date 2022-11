Sharp Xperience Roadshow: le novità per il 2023

Lo scorso 27 ottobre, nell’esclusiva cornice dell’NH Collection CityLife di Milano, si è tenuto lo Sharp Xperience Roadshow 2022 all’interno del quale l’azienda ha presentato la gamma di prodotti innovativi che accompagnerà gli utenti nei prossimi mesi e nel nuovo anno. Una product-line completa e all’avanguardia, che guarda al futuro senza dimenticare il percorso fatto sino ad oggi.

Nel corso di un percorso a tappe, che ha toccato Germania, Francia, Inghilterra, Polonia e Italia, Sharp Consumer Electronics ha presentato in anteprima alla stampa i prodotti più innovativi che vedremo prossimamente nei punti vendita. Molte le novità presentate per i diversi segmenti di mercato, pensate per soddisfare tutte le necessità degli utenti.

Per i prossimi mesi, le previsioni sono… tecnologiche

Nella cornice milanese, Sharp ha presentato un’ampia gamma di proposte pensate per soddisfare qualsiasi esigenza, che spazieranno dai televisori di fascia alta agli elettrodomestici intelligenti e dotati di funzionalità avanzate.

Ampio spazio avranno inoltre la mobilità elettrica innovativa e gli elettrodomestici più moderni per la preparazione del cibo.

Sharp ha presentato una nuova serie di televisori di fascia alta, pensati per adattarsi a qualsiasi ambiente e a qualsiasi esigenza. Grazie alla combinazione di materiali di alta qualità, design all’avanguardia e tecnologia avanzata, questi dispositivi offrono un’esperienza cinematografica senza paragoni, senza dimenticare l’estetica. In particolare, sono in arrivo vari modelli in grado di soddisfare qualsiasi esigenza: in primis la nuova serie di TV FG, con design frameless, che arriverà sul mercato alla fine di ottobre, seguita dalla serie FN, TV Ultra HD Frameless Dolby Vision con sistema operativo Android, che sarà disponibile a partire da novembre con schermi di varie dimensioni: 43” – 50” – 55” – 65”.

Nella primavera del 2023 è inoltre previsto il lancio di otto nuovissimi modelli di Android TV con tecnologia mini-LED, perfetti per schermi di grandi dimensioni, con retroilluminazione fino a 2000 zone di dimming.

La musica sempre a portata di mano

L’ampia gamma di prodotti audio di Sharp si arricchisce grazie a una nuova serie di radio progettate per portare l’esperienza di ascolto a un nuovo livello. Alla Radio Digitale Portatile Tokyo, presentata di recente, si affiancherà a partire da ottobre, la Radio Digitale Tokyo DAB+/DAB/FM con streaming musicale wireless Bluetooth e altoparlanti da 5W. Un’altra novità disponibile online e nei punti vendita da ottobre sarà la Tokyo DAB+ Micro System. Questa radio DAB+/DAB/FM, di dimensioni leggermente più grandi rispetto agli altri modelli, è dotata di un alloggiamento con altoparlanti in legno, ingegnerizzati per una riproduzione del suono di alta qualità, che sarà sicuramente apprezzata dagli appassionati di musica retrò.

Nella primavera del 2023 arriveranno, inoltre, sul mercato la radio portatile Osaka Pocket, la Osaka Portable Mono DAB+, la Osaka Portable Stereo e i diffusori Bluetooth da scaffale.

Una casa moderna e intelligente grazie ai dispositivi Sharp

Sharp, grazie ai suoi 110 anni di esperienza conosce bene l’importanza di stare al passo con i tempi, rendendo la casa un ambiente intelligente e all’insegna del comfort.

Per quanto riguarda i prodotti per il trattamento dell’aria, Sharp amplia l’offerta con il nuovo purificatore d’aria UA-KCP100, caratterizzato da un design moderno e compatto di colore bianco e dalla disponibilità di funzioni smart, che sarà disponibile da marzo 2023.

Un’altra elegante aggiunta a questa categoria di prodotti comprende un nuovo diffusore di aromi dotato di luci LED che cambiano colore per adattarsi a qualsiasi umore ed ambiente, disponibile da aprile 2023.

Per quanto riguarda gli elettrodomestici da cucina, invece, Sharp ha presentato un moderno forno a microonde da 32 litri con grill e convezione, che arriverà sul mercato a novembre. Completamente digitale, questo forno è dotato di illuminazione a LED, funzione di blocco per i bambini e funzione ecologica, 14 programmi automatici e piatto girevole. Nella primavera del 2023 arriveranno inoltre sul mercato molti altri forni a microonde, con una capacità da 17 a 28 litri.

Un futuro all’insegna dell’e-mobility

In occasione dell’Xperience Roadshow 2022, Sharp ha presentato i nuovi e-scooter. Questi dispositivi pratici e convenienti sono stati progettati per semplificare la vita quotidiana e per rendere la mobilità sempre più eco-friendly. A partire dal 2023, saranno disponibili online e nei negozi diversi modelli dotati di nuove funzionalità, accuratamente progettati per soddisfare i requisiti di legge in tutti i Paesi europei. La gamma includerà anche e-scooter per i più piccoli, pensati per l’utilizzo da parte di bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni. Inoltre, nella primavera del 2023 sarà disponibile una gamma di biciclette elettriche adatte a qualsiasi tipo di terreno.