Skebby presenta il Programma Rivenditori

Skebby, pioniere della messaggistica mobile in Italia, annuncia il lancio del nuovo Programma Rivenditori pensato per aziende IT, software house, Internet service provider, system integrator e agenzie di comunicazione e marketing, che desiderano offrire servizi di mobile messaging con il proprio marchio.

Il Programma Rivenditori si affianca al Programma Partner, che prevede la possibilità di proporre ai propri clienti i servizi in ambito SMS e WhatsApp Business offerti da Skebby, ottenendo un ritorno economico sul traffico generato. Questa nuova iniziativa consente di avvalersi dell’esperienza di Skebby nel mobile messaging acquistando i servizi in modalità “white label”. Il rivenditore può, infatti, integrare le funzionalità tramite API o utilizzare una console completamente personalizzabile con logo e colori aziendali, con la possibilità di gestire direttamente i propri clienti attraverso un sistema di subaccount.

L’adesione al Programma Rivenditori permette di acquistare SMS a condizioni vantaggiose e definire in autonomia i prezzi di vendita, anche con listini dedicati ai singoli clienti. L’offerta non si limita all’invio e alla ricezione di SMS, ma comprende anche servizi più avanzati, come la creazione di Landing Page, il tracciamento tramite Link Analytics e l’SMS ADV, arricchendo così le possibilità di comunicazione digitale per aziende e agenzie.

La formula del programma è pensata per garantire la massima flessibilità: i partner possono rivolgersi sia a utenti finali, sia ad altri rivenditori, ai quali è possibile assegnare un dominio dedicato, il tutto senza costi, canoni e spese di manutenzione. Un team dedicato è a disposizione per fornire tutto il supporto necessario per gli adempimenti richiesti a livello normativo e per trasmettere le competenze specifiche in ambito mobile acquisite in 18 anni di esperienza.

“Il nostro Programma Rivenditori si rivolge a tutte quelle realtà che intendono cogliere le numerose opportunità di business offerte oggi dalle soluzioni professionali di mobile messaging e vogliono poter contare su un partner di lunga esperienza e comprovata affidabilità come Skebby, che proprio quest’anno diventa maggiorenne”, ha commentato Alessandro Pogliani, Marketing Manager di Skebby (nella foto). “In questi diciotto anni di attività abbiamo maturato solide competenze che vogliamo mettere a disposizione anche delle aziende IT, software house, agenzie e provider, che sono interessati ad ampliare la propria offerta con soluzioni di mobile messaging a marchio proprio”.