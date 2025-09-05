Synology nel report Gartner Voice of the Customer 2025

Synology, azienda che crea soluzioni di archiviazione connessa, sorveglianza IP e dispositivi di rete che trasformano il modo in cui gli utenti gestiscono i dati, la sorveglianza e le reti nell’era del cloud, è stata inclusa nel report 2025 Gartner Voice of the Customer for Primary Storage Platforms, grazie alla fiducia riposta dai clienti di tutto il mondo nei propri prodotti e servizi

“Ringraziamo i nostri clienti in tutto il mondo per aver riconosciuto il valore che Synology offre loro“, ha dichiarato Philip Wong, CEO e Presidente di Synology. “Il nostro obiettivo è sempre stato quello di andare oltre lo storage tradizionale e offrire soluzioni di gestione dei dati sicure e integrate che consentano ai clienti di affrontare con fiducia e semplicità le proprie sfide legate ai dati“.

Oggi l’azienda serve oltre 260.000 clienti aziendali a livello globale, coprendo settori ad alta richiesta come semiconduttori, finanza, manufacturing, aerospace, difesa e altri ancora. Più della metà delle aziende Fortune 500 si affida alle soluzioni Synology per le proprie operazioni quotidiane.

Il report 2025 Gartner Voice of the Customer for Primary Storage Platforms raccoglie i feedback di 52 utenti finali verificati delle soluzioni Synology. Al 31 dicembre 2024, l’azienda ha ottenuto una valutazione complessiva di 4,7 su 5.