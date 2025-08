Synology ridisegna la protezione dei dati aziendali con ActiveProtect

Synology, specialista globale del data management, presenta ActiveProtect, un’appliance di backup appositamente progettata con un sistema operativo integrato, pensata per soddisfare le diverse esigenze aziendali. ActiveProtect offre funzionalità di backup, deduplica, replica e ripristino istantaneo, affrontando tre sfide pratiche chiave per fornire un servizio di protezione dei dati versatile e scalabile.

Con l’escalation delle minacce informatiche globali e l’aumento continuo, sia in frequenza che in gravità, degli attacchi ransomware, si registra una domanda urgente di soluzioni solide per la protezione dei dati. Tuttavia, secondo il recente sondaggio Global Enterprise Data Management 2024 di Synology rivela che molte organizzazioni incontrano difficoltà nel realizzare backup completi dei dati a causa di vincoli di budget, risorse limitate e complessità delle soluzioni esistenti. Di conseguenza, meno della metà degli intervistati, sia tra le grandi che tra le piccole e medie imprese, si sente pronta a contrastare gli attacchi ransomware. Synology introduce ActiveProtect proprio per affrontare queste sfide.

“Dopo aver collaborato con clienti di diversi settori e dimensioni, abbiamo scoperto che molte aziende si trovano di fronte a barriere pratiche che impediscono loro di proteggere completamente tutti gli aspetti operativi”, ha affermato Jia-Yu Liu, Executive Vice President of Application Group di Synology. “Questo significa che le organizzazioni rimangono esposte ai rischi informatici, un’area critica che Synology si impegna ad affrontare da tempo”.

ActiveProtect è preconfigurato per garantire prestazioni ottimali

Jia-Yu Liu osserva che la maggior parte delle soluzioni presenti sul mercato richiede allo staff IT di assemblare autonomamente hardware e software, cosa che solleva preoccupazioni sulla capacità del sistema risultante di soddisfare le esigenze funzionali e prestazionali dell’organizzazione. Ad esempio, se un’azienda desidera backup immutabili e deduplica per ridurre al minimo le esigenze di archiviazione, raggiungere questi obiettivi spesso richiede l’integrazione di soluzioni di diversi fornitori. Ciò comporta un’ampia ricerca e negoziazione con più fornitori.

Lontano dalle incertezze imposte delle soluzioni auto-assemblate, ActiveProtect offre un pacchetto di protezione dei dati preconfigurato e rigorosamente testato da Synology. Come sottolinea Jackie Lee, Senior Manager of Backup Products di Synology: “La stretta integrazione di software e hardware consente un’allocazione ottimizzata dello storage, un efficiente riordino dei dati, l’elaborazione dei dati a livello di immagine e la deduplica lato sorgente integrata e la crittografia immutabile. Questo approccio non solo migliora le prestazioni di elaborazione, ma riduce anche significativamente i tempi e gli sforzi richiesti al personale IT durante la fase di configurazione”.

Minimizzare le risorse di gestione con ActiveProtect

La seconda sfida è aiutare i team IT a implementare un framework completo di protezione dei dati con un investimento di tempo minimo. ActiveProtect semplifica il processo, consentendo la configurazione iniziale in soli 10 minuti. Questa rapida implementazione è possibile perché ActiveProtect è un’appliance all-in-one che distribuisce uniformemente i carichi di lavoro in tutta l’organizzazione. Il personale IT può gestire facilmente i backup utilizzando regole altamente personalizzabili basate sugli attributi e sull’importanza dei dati.

“Sistemi critici come le operazioni finanziarie, i dati dei clienti e i file esecutivi sono tutti ugualmente vitali per la continuità aziendale”, aggiunge Jia-Yu Liu. “ActiveProtect consente alle organizzazioni di applicare policy di backup coerenti, inclusi replica e backup immutabili, su tutte le piattaforme. Man mano che vengono aggiunte nuove sorgenti con priorità simili, queste policy possono essere facilmente estese per garantire una protezione dei dati rapida e completa”.

L’interfaccia di gestione unificata di ActiveProtect offre un altro vantaggio: il monitoraggio e il controllo centralizzati di tutte le architetture di backup. I team IT possono visualizzare lo stato dei backup in ambienti locali, remoti e cloud e persino ripristinare i dati replicati nel cloud direttamente nelle filiali senza cambiare piattaforma. Ciò semplifica e ottimizza il flusso di lavoro di protezione dei dati.

Deduplica multistrato: riduzione dei costi di archiviazione

Con la rapida crescita dei volumi di dati e l’aumento dei requisiti di audit, le aziende devono conservare più dati per periodi prolungati, rendendo i costi di archiviazione una preoccupazione significativa. Jia-Yu Liu ha riconosciuto che i team IT spesso danno la priorità alla protezione dei dati critici di alto livello, lasciando lacune nella protezione complessiva che potrebbero evolvere in rischi informatici.

“Per aiutare le aziende a massimizzare la portata della loro protezione dei dati, il nostro team di ricerca e sviluppo ha implementato funzionalità che migliorano la scalabilità dello storage”, ha spiegato Jackie Lee. “Una di queste funzionalità è il meccanismo di deduplica multistrato di ActiveProtect”.

Usando l’esempio del backup dei computer dei dipendenti, Jackie descrive come ActiveProtect confronta innanzitutto i dati alla sorgente, sul dispositivo del dipendente, con dati simili già archiviati sul server di backup, trasmettendo solo modifiche o nuovi file, potenzialmente risparmiando fino al 99% della larghezza di banda di trasmissione: “Una volta sul server di backup, la deduplica multipiattaforma garantisce che vengano conservati solo i dati univoci tra sorgenti come i server virtuali. Infine, quando più server di backup replicano i dati in un sito remoto, la deduplica cross-site ottimizza ulteriormente l’utilizzo dello storage e della larghezza di banda, riducendo le esigenze di archiviazione in media di oltre il 50%.”

Conclusione

ActiveProtect è una soluzione di protezione dei dati di nuova generazione sviluppata interamente a partire dalle esigenze dei clienti. Offrendo una gestione semplificata e prestazioni eccezionali, affronta sfide come la complessità dei sistemi auto-assemblati, le inefficienze di gestione e gli elevati costi di archiviazione. Di fronte ad attacchi informatici sempre più gravi, ActiveProtect consente alle organizzazioni di mitigare i rischi, rafforzare la resilienza operativa e affrontare con sicurezza il panorama della cybersecurity in continua evoluzione.