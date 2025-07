TD SYNNEX amplia i Lifecycle Services attraverso una nuova collaborazione con Cordon Group

TD SYNNEX ha avviato una collaborazione strategica con Cordon Group, specialista globale nei servizi legati al ciclo di vita dell’elettronica, e con la sua affiliata SLS, provider accreditato di lifecycle service. Questa collaborazione segna un’importante espansione del programma TD SYNNEX Renew, ampliando il portafoglio di servizi dell’azienda per includere soluzioni di trade-in per laptop Windows, console di gioco e altre apparecchiature IT, a complemento dei servizi già esistenti per dispositivi mobili.

I reseller potranno accedere in modo semplice a questa nuova offerta di lifecycle service tramite il proprio account sul portale TD SYNNEX Renew. L’aggregatorie di soluzioni e distributori globali per l’ecosistema IT guiderà lo sviluppo del business con campagne locali e supporterà i programmi di rinnovamento tecnologico in collaborazione con i vendor hardware in tutta Europa, mentre Cordon Group si occuperà della lavorazione dei dispositivi, grazie alle proprie avanzate competenze in ambito di economia circolare. Inoltre, il programma TD SYNNEX Renew includerà ora una gamma più ampia di servizi IT circolari, tra cui: cancellazione certificata dei dati, IT asset disposition (ITAD), refurbishment, riparazioni tecniche e servizi onsite in-custody.

Janis Kemers, Vice President Services – Endpoint Solutions dell’azienda in Europa ha dichiarato: «Siamo entusiasti di offrire ai nostri reseller e vendor una suite ampliata di lifecycle services che non solo apre nuove opportunità di business, ma contribuisce anche a un futuro più sostenibile. La nostra partnership con Cordon Group rappresenta un chiaro esempio del nostro impegno verso la sostenibilità e l’innovazione all’interno dell’ecosistema IT.»

Olivier De Rugy, CEO di CORDON Group, ha aggiunto: «Siamo orgogliosi di collaborare con TD SYNNEX per estendere la portata dei nostri servizi IT circolari a un numero ancora maggiore di aziende e a un ventaglio più ampio di tecnologie in tutta Europa.»

Questa iniziativa sostiene l’economia circolare, in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, promuovendo un consumo responsabile e la riduzione dell’impatto ambientale.