TD SYNNEX Datech: a portafoglio nuovi fornitori specializzati di soluzioni di progettazione

Datech, la divisione specializzata in software di progettazione di TD SYNNEX, ha definito un piano per espandere il proprio portafoglio di soluzioni, consentendo ai partner in Nord America, Europa e Asia-Pacifico di gestire una gamma più ampia di opportunità di software di progettazione. In qualità di distributore leader di Autodesk, Datech continuerà a offrire i più alti livelli di servizio e assistenza specialistica ai partner Autodesk, inserendo nel proprio portafoglio altri fornitori, molti dei quali forniranno soluzioni di software di progettazione complementari.

Datech punterà a far conoscere i vantaggi della sua offerta allargata, i servizi e gli strumenti a valore aggiunto a una comunità di rivenditori più ampia, attirando partner del settore commerciale e pubblico pronti ad abbracciare il crescente potenziale delle soluzioni software di progettazione.

Il team Datech globale continuerà a supportare i partner nel loro percorso di trasformazione digitale, fornendo uno sviluppo commerciale mirato e strategico, un supporto pre-vendita e un enablement tecnico, supportati dai sistemi di distribuzione digitale e dai processi automatizzati di livello mondiale di TD SYNNEX.

Patrick Zammit, President Europe and APJ di TD SYNNEX, ha dichiarato: “Datech ha una reputazione consolidata per la profonda specializzazione nel settore del software di progettazione, fondata sulla competenza e sull’esperienza del suo team globale, unita a strumenti, piattaforme e metodologie di vendita solidi per garantire il successo dei clienti. Con l’evoluzione del mercato, i partner di Datech continueranno a beneficiare di questa combinazione unica, ampliata e diversificata per consentire ai partner nell’ambito della progettazione di accelerare la crescita del loro business e di promuovere il successo dei clienti.”

Jaap Smit, Vicepresident Datech Global, ha dichiarato: “L’evoluzione dell’approccio di Datech è una risposta ai cambiamenti del panorama di mercato e ha lo scopo di garantirci la migliore posizione possibile per sostenere le ambizioni di crescita dei nostri partner. Negli ultimi anni abbiamo assistito a una crescita accelerata del mercato della progettazione, con progettisti e aziende sempre più orientati al digitale grazie all’arrivo di sofisticati software di visualizzazione e 3D. Questa rivoluzione digitale ha creato nuove opportunità per i partner e rappresenta un’altra area in cui possiamo espandere e far crescere la nostra attività”.

“Siamo assolutamente concentrati sul successo dei clienti, sia per i nostri partner che per gli utenti finali. La nostra offerta in evoluzione consente a Datech di offrire i vantaggi della sua profonda conoscenza ed esperienza a un numero ancora maggiore di partner. Non vediamo l’ora di introdurre nuovi vendor partner nel nostro portafoglio nelle prossime settimane e mesi”, ha aggiunto sempre Jaap Smit.