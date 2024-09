TD SYNNEX diventa Amazon Web Services Official Training Partner

TD SYNNEX, distributore globale e aggregatore di soluzioni per l’ecosistema IT, ha annunciato di essere stato autorizzato come AWS Official Training Partner. Questo annuncio segue l’estensione recentemente comunicata dell’accordo di collaborazione strategica tra TD SYNNEX e Amazon Web Services (AWS).

I Partner di TD SYNNEX possono ora accedere a un’offerta formativa completa, che consentirà loro di raggiungere le certificazioni AWS attraverso programmi di training ufficiali e formazione personalizzata, erogati da trainer autorizzati sia in presenza che da remoto. All’interno del portale TD SYNNEX Academy è stata predisposta un’area dedicata a tutte le risorse AWS.

Stephen Ennis, Vice President Technology Acceleration di TD SYNNEX Europe, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di aver ottenuto lo status di AWS Authorised Training Partner. TD SYNNEX è impegnata a supportare i nostri partner nell’accelerare le proprie competenze, raggiungere le certificazioni necessarie e, in ultima analisi, far crescere il proprio business. Questo traguardo sottolinea il nostro impegno a fornire il massimo livello di supporto e risorse alla nostra rete di partner per quanto riguarda le tecnologie AWS.”

TD SYNNEX Academy supporta i Partner nello sviluppo di specifiche competenze tecnologiche e nei percorsi di certificazione, attraverso una vasta offerta di corsi tecnici e commerciali, erogati da istruttori autorizzati con una comprovata conoscenza ed esperienza sulle soluzioni AWS.

Inoltre, TD SYNNEX Academy può rivendere AWS Skill Builder, l’ambiente di apprendimento digitale AWS, che dà accesso a centinaia di corsi, consentendo ai partner di testare i servizi AWS in un ambiente sandbox della Console, di verificare le proprie competenze attraverso training game-based e di prepararsi alle certificazioni attraverso l’AWS Certification Official Practice Exams.

Alberto Valivano, Technologies Practices Director di TD SYNNEX Italy, ha dichiarato: “Essere diventati AWS Authorised Training Partner è un’ulteriore evoluzione della partnership strategica tra AWS e TD SYNNEX; ci consentirà di completare l’offerta di servizi a valore che possiamo mettere a disposizione dei nostri Partner, aggiungendo la formazione ai servizi di consulenza, di pre-vendita e post-vendita, di gestione e ottimizzazione delle risorse AWS che già eroghiamo da tempo. Un ulteriore successo della strategia “think global, act local” di TD SYNNEX”.