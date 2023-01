TD SYNNEX espande l’accordo di collaborazione strategica con AWS per includere il Settore Pubblico in Europa

TD SYNNEX ha annunciato di aver esteso l’accordo di collaborazione strategica con Amazon Web Services EMEA SARL (AWS) al fine di accelerare l’adozione del Cloud nel Settore Pubblico in Europa, in particolare per le amministrazioni nazionali, regionali e locali e per le istituzioni pubbliche che si occupano di sanità, istruzione e altre attività non profit.

L’estensione della collaborazione si basa sull’accordo pluriennale strategico esistente tra TD SYNNEX e AWS, grazie al quale TD SYNNEX ha creato team dedicati di figure tecniche e di vendita AWS, oltre a risorse marketing e al project management in ogni paese d’Europa.

Il distributore supporterà i partner che desiderano accelerare le proprie offerte AWS per il settore pubblico, dando loro accesso a programmi per creare/rafforzare le competenze interne, supportandoli con servizi di consulenza, gestione ed ottimizzazione degli ambienti Cloud oltre a fornire soluzioni “Click-to-Run” facili da implementare, basate sulla Cloud Solutions Factory di TD SYNNEX.

Inoltre, la piattaforma StreamOne Ion di TD SYNNEX continuerà ad offrire un solido strumento per consentire ai partner di semplificare e consolidare la gestione dei consumi e la fatturazione dei servizi AWS.

Jason Boxall, SVP, Advanced Solutions, Europe di TD SYNNEX, ha dichiarato: “Non vediamo l’ora di supportare i partner nel portare i vantaggi di AWS ai clienti finali del pubblico settore. Il nostro obiettivo è sempre quello di aiutare i nostri partner a crescere e a far evolvere le loro attività: sfrutteremo i programmi messi a disposizione da AWS, la combinazione di competenze specialistiche locali ed internazionali insieme con la piattaforma globale che sono state finora alla base del successo della nostra collaborazione con AWS.”

Franck Welter, General Manager AWS, Direct and Indirect Sales, Enterprise, Public Sector, Partners, ha dichiarato: “Con la crescita del segmento pubblico settore AWS nell’area EMEA, la funzione di distribuzione di TD SYNNEX e il suo ecosistema di partner a valle continuano a essere fondamentali per il successo dei nostri clienti. Siamo entusiasti della costante attenzione e dell’impegno del distributore nel sostenere la rete di partner AWS nell’area EMEA e ci auguriamo una crescita continua.”

Roberto Fortura, Sales & Marketing Manager and Stakeholder at Converge S.p.A., un’azienda partner di TD SYNNEX, ha accolto con soddisfazione la notizia dell’espansione dell’accordo di collaborazione strategica con AWS: “L’esperienza e il supporto di TD SYNNEX ci hanno permesso di massimizzare le nostre opportunità con AWS, prima ottenendo lo status di AWS Select Services Partner e ora supportandoci nel rispondere a complesse gare d’appalto della pubblica amministrazione per i servizi cloud, nel consolidare i nostri servizi di integrazione di sistemi e nella creazione di offerte commerciali dedicate al pubblico settore per i nostri clienti.”

“Inoltre, la piattaforma StreamOne IoN di TD SYNNEX ha permesso a Converge di offrire valore aggiunto ai nostri clienti attraverso politiche di ottimizzazione dei costi, ottenendo il controllo e riducendo il cosiddetto IT Shadow (l’uso di sistemi, dispositivi, software, applicazioni e servizi IT senza l’esplicita approvazione del reparto IT). La nostra partnership con TD SYNNEX ci ha aiutato a fare di AWS un vendor strategico per Converge S.p.A.”

Alberto Valivano, High-Growth Technologies Director di TD SYNNEX Italy, ha dichiarato: “L’ulteriore sviluppo della collaborazione con AWS nel mondo del Settore Pubblico ha una valenza strategica perché è il riconoscimento del lavoro fatto fino ad oggi, consente di mettere in campo ulteriori investimenti ed indirizza uno dei settori più promettenti (la Pubblica Amministrazione italiana ha adottato un approccio “Cloud first”). Tramite questo accordo siamo in grado di offrire un programma di sviluppo accelerato per i partner riducendo il time to market da 2 anni a 6 mesi.”