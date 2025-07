TD SYNNEX fa il pieno di riconoscimenti al Lenovo 360 Circle Summit

TD SYNNEX, specialista globale nella distribuzione e aggregazione di soluzioni per l’ecosistema IT, è stata premiata da Lenovo a livello globale e regionale per l’impegno nella sostenibilità e la solidità della partnership commerciale negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Irlanda.

I premi conferiti da Lenovo a TD SYNNEX

In particolare, TD SYNNEX ha ricevuto per il secondo anno consecutivo il premio “2025 Global Partner of the Year for Sustainability”, riconoscimento che celebra la capacità dell’azienda di promuovere progressi sostenibili in linea con le operazioni globali.

Oltre al riconoscimento globale, TD SYNNEX è stata nominata EMEA Outstanding Partner of the Year e ha ricevuto l’Outstanding Climate Action Award nel corso del 2025 Lenovo 360 Circle Summit, per il costante impegno nel costruire un futuro più sostenibile attraverso l’innovazione e la collaborazione.

L’iniziativa Lenovo 360 Circle riunisce i partner Lenovo per condividere obiettivi di responsabilità sociale, cogliere le opportunità offerte dai trend emergenti in ambito sostenibilità e collaborare all’integrazione della sostenibilità nei processi operativi e nella catena di fornitura.

TD SYNNEX è stata inoltre premiata da Lenovo come 2025 Distributor of the Year per gli Stati Uniti e per il Regno Unito e Irlanda (UK&I), segnando il secondo anno consecutivo in cui ottiene questo riconoscimento nella regione UK&I. I premi sottolineano la crescita finanziaria costante anno su anno e il forte coinvolgimento dei partner nel portafoglio completo di soluzioni Lenovo all’interno dell’ecosistema di canale statunitense e UK&I.

Dichiarazioni

“Essere nuovamente riconosciuti come Global Partner of the Year for Sustainability da Lenovo dimostra la nostra capacità unica di guidare il cambiamento sostenibile nel canale IT e oltre”, ha dichiarato Adam Rutstein, Vice President of Corporate Citizenship and Sustainability di TD SYNNEX. “Lenovo continua a fissare standard di eccellenza per approcci collaborativi e ad alto impatto alla sostenibilità, e siamo orgogliosi di essere riconosciuti come un partner di riferimento in questo percorso. Siamo impazienti di ampliare le nostre iniziative in ambito sostenibilità in collaborazione con Lenovo.

“La nostra partnership con Lenovo è stata fondamentale per generare valore e favorire l’innovazione tra i nostri partner negli Stati Uniti, e siamo grati per questo riconoscimento”, ha dichiarato Anthony Tanoury, Senior Vice President, Vendor Management di TD SYNNEX. “Essere nominati US Distributor of the Year rappresenta una testimonianza concreta della capacità del nostro team di accelerare il business di vendor e partner, generando vantaggi condivisi”.