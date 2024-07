TD SYNNEX Italy si riconferma miglior distributore HPE

Dietro il successo di un’azienda c’è sempre un lavoro di squadra e i partner sono parte fondamentale di questa squadra.

TD SYNNEX, aggregatore di soluzioni e distributore per l’ecosistema IT, ha annunciato che TD SYNNEX Italy è stata nominata HPE Distributor of the Year 2024 per il Sud Europa da Hewlett Packard Enterprise.

Hewlett Packard Enterprise (HPE) ha annunciato i vincitori degli HPE Partner of the Year Awards 2024, riconoscendo i partner HPE che hanno dimostrato impegno e successo nel fornire valore ai loro clienti durante il percorso di trasformazione digitale. Questo riconoscimento è stato conferito ai partner HPE che hanno raggiunto risultati eccezionali in termini di performance finanziaria, soluzioni innovative e risultati di business significativi.

“Per il secondo anno consecutivo ritiriamo il prestigioso riconoscimento di migliore Distributore, conferito da Hewlett Packard Enterprise, che testimonia il nostro impegno costante e la dedizione al successo dei nostri partner del nostro ecosistema. Il ringraziamento speciale va ai nostri partner, attuali e futuri, con cui collaboriamo attivamente e che ogni giorno ci dimostrano la loro fiducia nelle nostre competenze e nella nostra visione di ecosistema del presente e del futuro”, ha dichiarato Valerio Mignogna, BU Manager HPE di TD SYNNEX Italy. “Grazie ai nostri partner di Hewlett Packard Enterprise innanzitutto per il premio e poi per il supporto di ogni giorno per sfidarci ad alzare sempre di più l’asticella e per ispirarci a raggiungere nuovi traguardi e nuovi riconoscimenti. Ultimo ma non ultimo il mio personale ringraziamento va alla BU HPE a cui giro il premio per l’incredibile lavoro quotidiano e per il crederci sempre“.

“Il riconoscimento degli HPE Partner Awards 2024 testimonia l’attenzione e la dedizione che queste aziende continuano a dimostrare nel garantire risultati di successo ai propri clienti“, ha commentato Simon Ewington, VP of Worldwide Channel & Partner Ecosystem di HPE. “La collaborazione è nel nostro DNA e celebrare il notevole impegno che questi vincitori hanno investito nell’innovazione HPE è un modo per mostrare i risultati impressionanti che otteniamo insieme per i clienti“.