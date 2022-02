Tech Data lancia l’offerta di market intelligence As-A-Service con MarketsandMarkets

Tech Data ha stretto un accordo paneuropeo con MarketsandMarkets, un’azienda attiva nel campo delle analisi del mercato globale. Questo accordo consentirà ai partner di Tech Data di integrare servizi esclusivi di market intelligence e di consulenza nelle loro offerte destinate ai clienti finali, con l’obiettivo di aiutare i clienti a identificare e rendere operative le opportunità di guadagno in segmenti tecnologici emergenti.

Il servizio in abbonamento offre analisi sulle principali categorie di megatrend – come l’intelligenza artificiale, i Big Data, l’Internet delle cose (IoT), la connettività, la robotica, la produzione intelligente e i dispositivi indossabili, tra le altre cose – grazie a Knowledge Store®, la piattaforma cloud di market intelligence guidata dal machine learning di Marketsandmarkets. Inoltre, i clienti possono accedere a servizi di consulenza che offrono approfondimenti personalizzati da parte di esperti del settore per aiutarli nella pianificazione delle azioni e nel processo decisionale relativo agli investimenti tecnologici strategici.

Craig Smith, Vicepresident del segmento IoT and Analytics Solutions di Tech Data Europa, ha dichiarato: “Questo accordo aiuterà i partner e i clienti finali a dotarsi di analisi solide e basate sui dati che saranno un asset cruciale di differenziazione mentre guidano i clienti a effettuare i giusti investimenti tecnologici per la crescita. I dati di mercato mirati e l’analisi delle tendenze di MarketsandMarkets permetteranno ai decision maker di identificare le opportunità in modo proattivo e di allineare il loro modello di business per promuovere una crescita non lineare, sfruttando l’ampio portafoglio di prodotti e soluzioni di prossima generazione di Tech Data”.

La piattaforma di market intelligence di Marketandmarkets traccia le opportunità con il potenziale di fornire una crescita accelerata dei ricavi nelle tecnologie emergenti, con casi d’uso personalizzati per ogni cliente attraverso i suoi algoritmi di Machine Learning. I partner di Tech Data possono accedere a servizi di rendicontazione e consulenza che coprono aspetti quali l’analisi del mercato di destinazione, la prioritizzazione dei segmenti, il benchmarking dei prodotti, la gestione delle acquisizioni, l’identificazione delle opportunità dei clienti e molti altri elementi di market intelligence su base continuativa.

Krishnan Chatterjee, COO di MarketsandMarkets, ha commentato: “Viviamo in un mondo pieno di cambiamenti. La sostenibilità, la digitalizzazione, l’ascesa dei veicoli elettrici e molte altre tendenze dirompenti stanno portando a nuovi flussi di entrate del valore di trilioni di dollari. Solo in questo decennio, ci aspettiamo di vedere ogni azienda B2B trasformare il 50% delle proprie entrate. Con queste premesse, vediamo un’opportunità significativa in questo accordo tra Tech Data e MarketsandMarkets per aiutare i clienti a navigare in questi cambiamenti con l’intelligence azionabile guidata dall’inclusione di Knowledge Store sul cloud di market intelligence nella loro architettura tecnologica”.