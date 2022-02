Tech Data offrirà in Europa Microsoft HoloLens 2

Tech Data ha annunciato in data odierna un accordo per offrire HoloLens 2, il dispositivo olografico con cuffie per realtà mista di Microsoft ai suoi partner aziendali in Europa.

HoloLens 2 offre agli utenti un’esperienza immersiva, consentendo una maggiore precisione in compiti fisici complessi, collaborazione remota tramite ologrammi, e un ecosistema robusto e sicuro che combina la tecnologia edge intelligente e le applicazioni cloud.

IDC prevede che la spesa europea per la realtà aumentata/realtà virtuale crescerà fino a un valore totale di 20,9 miliardi di dollari entro la fine del 2025, con un tasso di crescita annuale composto a cinque anni pari al 69,9%. Per aiutare i suoi partner a capitalizzare questa opportunità e ad accelerare l’adozione di HoloLens 2 nella loro base di clienti, Tech Data sta costruendo una gamma di soluzioni di realtà aumentata/realtà virtuale pronte per il mercato. Tali soluzioni combinano l’hardware, il software, gli accessori e i servizi della piattaforma HoloLens 2 del suo portafoglio edge-to-cloud end-to-end, per casi d’uso focalizzati sui risultati in settori verticali come la sanità, l’edilizia, l’ingegneria e le telecomunicazioni.

Luc Van Huystee, Vicepresident del segmento Mobility, Consumer Electronics and Mixed Reality Solutions per l’Europa presso Tech Data, ha dichiarato: “HoloLens 2 sfrutta la realtà mista, l’edge intelligente e la tecnologia cloud per aiutare le persone operanti in vari settori a lavorare meglio, in modo più sicuro e collaborativo. Offre inoltre ai nostri partner la possibilità di impegnarsi nell’opportunità di crescita presentata dall’arrivo del metaverso. Mentre sosteniamo la sua adozione nella regione, cercheremo di sfruttare i nostri punti di forza in qualità di aggregatore di soluzioni end-to-end, combinando HoloLens 2 con hardware, software e offerte di servizi complementari provenienti dal nostro vasto circuito, rendendo più facile e veloce, per i nostri partner, introdursi sul mercato con complesse soluzioni specifiche per l’industria.”

Mariano Mailos, Senior Director del Product Marketing presso Microsoft HoloLens, ha dichiarato: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Tech Data come distributore di HoloLens 2 nella regione EMEA. Non vediamo l’ora di lavorare insieme per offrire un valore ancora maggiore ai clienti di Tech Data, aiutandoli a sbloccare la potenza della quarta wave dell’informatica: la realtà mista.”

Tech Data offrirà HoloLens 2 in Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito/Irlanda, Spagna, Svezia e Svizzera.