Tech Data ha annunciato di aver ricevuto il premio come Microsoft Worldwide Partner of the Year 2021 nella categoria Indirect Provider. L’azienda è stata premiata tra i diversi Partner Microsoft leader del settore a livello globale per l’innovazione e l’implementazione di soluzioni basate sulla tecnologia Microsoft.

Rich Hume, CEO di Tech Data, ha dichiarato: “Siamo fortunati ad avere un partner chiave come Microsoft che riconosce il valore dei nostri sforzi congiunti portati all’ecosistema tecnologico. In collaborazione con Microsoft, la nostra azienda fornisce tecnologie, soluzioni e servizi essenziali alla nostra comunità globale di clienti, che stanno subendo una trasformazione digitale fondamentale. Siamo impegnati a unire le soluzioni IT che forniscono risultati di business per i clienti di oggi e sbloccano la crescita per il futuro. Il nostro successo, in questo senso, è dovuto alle partnership dedicate con Microsoft e al nostro ampio portafoglio di relazioni strategiche e collaborative con i principali fornitori di tecnologia“.

Sergio Farache, EVP Strategy, Innovation, Cloud, and Next Generation Technologies di Tech Data, ha continuato: ”Nell’ultimo anno abbiamo progettato e realizzato programmi specializzati e accessibili per aiutare i clienti di Tech Data a scalare il loro mercato in un momento di trasformazione digitale senza precedenti. Dall’abilitazione alla realizzazione, abbiamo aiutato i partner a far crescere il loro business Microsoft e a implementare nuovi modelli di business, a offrire servizi a valore aggiunto ripetibili intorno allo stack Microsoft Modern Work and Security, a implementare soluzioni automatizzate Click 2 Run e a costruire nuove soluzioni in una metodologia di tipo pratico“.

I premi sono stati consegnati in diverse categorie, con vincitori scelti da oltre cento paesi in tutto il mondo. Tech Data è stata premiata per aver fornito soluzioni e servizi esemplari nella categoria Indirect Provider. Il premio Indirect Provider Partner of the Year riconosce l’eccellenza dei partner nel trasformare il tradizionale modello di business transazionale in un modello di fornitore di soluzioni a valore, all-inclusive, che raggiunge i rivenditori su scala per guidare l’uso, il consumo e la crescita dell’acquisizione dei clienti in tutto il canale dei partner.

Rodney Clark, Vicepresidente Corporate, Global Partner Solutions, Channel Sales e Channel Chief di Microsoft ha dichiarato: “Sono onorato di annunciare i vincitori e i finalisti dei premi Microsoft Partner of the Year 2021. Questi partner hanno mostrato un profondo impegno nella costruzione di soluzioni di livello mondiale per i clienti, dal cloud all’edge“.

I Microsoft Partner of the Year Awards riconoscono i successi e le innovazioni eccezionali dei partner di oltre 100 paesi in un’ampia gamma di categorie.