Tech Data votata “Distributore dell’anno per l’Europa” nell’ambito dei premi ChannelWatch 2021 di CONTEXT

Tech Data – A TD SYNNEX Company, è risultata vincitrice per le categorie “Distributore dell’anno”, “Migliore distributore cloud” e “Migliore distributore a valore aggiunto” nell’ambito dei premi ChannelWatch 2021 di CONTEXT, in cui votano i partner di canale di tutta la regione.

Tech Data è risultata inoltre vincitrice nelle categorie di distributore dell’anno in Francia e Portogallo, distributore più innovativo in Spagna e miglior servizio clienti nei Paesi nordici, oltre ad aver conseguito altri 10 premi ChannelWatch a livello nazionale.

CONTEXT ChannelWatch è uno dei più grandi sondaggi online di rivenditori IT del mondo, a cui ogni anno contribuiscono oltre 7.000 partner. L’indagine fornisce una visione delle intenzioni e delle decisioni di acquisto dei rivenditori, nonché delle tendenze del settore e dei problemi di business affrontati dall’ecosistema IT. Nell’ambito del sondaggio, i rivenditori di ogni Paese nominano i distributori con cui lavorano per il premio “Distributore dell’anno” di ChannelWatch di CONTEXT.

Augusto Soveral, VP di Tech Data Italia, ha commentato: “Siamo davvero entusiasti di aver ricevuto questi premi, perché riconoscono la perseveranza, l’impegno e il sostegno solido ai nostri partner di canale che ci hanno contraddistinto durante la pandemia e che ci contraddistinguono ancora oggi. Nel mercato italiano, Tech Data è riuscita a emergere grazie a un team sempre più qualificato, dotato di competenze uniche capaci di coprire il canale e di aiutare i clienti nell’adozione di nuove tecnologie, soprattutto il Cloud e l’IoT. L’offerta di servizi è sempre più completa grazie a TaaS, Solutions Factory, TD Academy, e gli strumenti digitali che mettiamo a disposizione dei nostri partner (StreamOne, InTouch, Software Store…) sono all’avanguardia e competitivi. Inoltre, grazie all’acquisizione che ha portato alla nascita di TD SYNNEX, il nostro portafoglio di prodotti e soluzioni è in continua espansione: basti pensare che solo quest’anno abbiamo iniziato una collaborazione con VMWare, uno dei più grandi Partner del settore IT”.

Patrick Zammit, Presidente per Europa, Asia-Pacifico e Giappone presso Tech Data, ha dichiarato: “Questi premi, votati dai nostri partner rivenditori, sono un’importante conferma della nostra attenzione strategica sulla creazione della migliore customer experience nel nostro settore attraverso una crescente specializzazione, eccellenza operativa e innovazione guidata dai dati. Ogni persona di Tech Data si dedica completamente al successo dei clienti e ringraziamo tutti i nostri rivenditori per aver riposto la loro fiducia in noi per aiutare le loro aziende a crescere e trasformarsi.”

Zammit ha aggiunto: “Il fatto di essere stati votati come miglior distributore dell’anno in Europa per il secondo anno consecutivo – in un periodo estremamente difficile per i nostri partner e per il mondo intero – ci fa sentire molto umili e ci sprona ad accelerare i nostri investimenti in piattaforme digitali, capacità della catena di fornitura, aggregazione di soluzioni e programmi di abilitazione del business tra le altre iniziative che miglioreranno ulteriormente l’esperienza dei nostri clienti. Ringraziamo CONTEXT per aver coordinato l’indagine, che ci fornisce informazioni preziose per aiutarci a migliorare continuamente.”.

Howard Davies, CEO e Co-fondatore di CONTEXT, ha dichiarato: “Siamo felici del fatto che Tech Data abbia vinto il premio “Distributore dell’anno” ChannelWatch di CONTEXT. È una testimonianza della resilienza di Tech Data in tempi difficili e della sua dedizione nel servire il canale IT. Il rapporto di fiducia che Tech Data ha costruito con i propri partner è essenziale per sviluppare e sostenere un canale IT sano, in grado di offrire l’eccellenza ai consumatori e alle imprese di tutto il mondo. Inoltre, i premi per il miglior distributore cloud e il miglior distributore a valore aggiunto testimoniano la capacità di Tech Data di rispondere ai rapidi cambiamenti e di fornire la trasformazione digitale al mercato in tutto il mondo.

“Nelle prossime settimane, CONTEXT pubblicherà ulteriori approfondimenti dall’indagine ChannelWatch, evidenziando le tendenze del mercato nel canale della distribuzione IT e favorendo una maggiore comprensione delle relazioni dei rivenditori sia con i distributori che con i vendor”, ha aggiunto Davies.