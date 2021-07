Tech Data: nuovo accordo con Suunto in Europa

Tech Data ha siglato un accordo di distribuzione europea con Suunto, specialista globale nel campo degli orologi sportivi connessi, dei computer da immersione e degli strumenti di precisione. Questo accordo consente ai partner di Tech Data in tutta Europa di accedere e offrire la gamma di prodotti Suunto per lo sport all’aria aperta e il fitness.

Secondo una recente ricerca dell’IDC, il mercato europeo dei dispositivi indossabili ha registrato una forte crescita anno per anno nel primo trimestre del 2021 e si prevede che si espanderà a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 12,9% dal 2020 al 2025. Questa crescita è stata alimentata, in particolare, dal crescente interesse dei consumatori per i prodotti tecnologici che si connettono e si integrano con le principali applicazioni per lo sport e il tempo libero di terzi. Tech Data sta espandendo il proprio portafoglio di soluzioni “lifestyle” specializzate nel settore della telefonia mobile e dell’elettronica di consumo per consentire ai partner di affrontare questa opportunità emergente.

Luc Van Huystee, Vicepresidente del segmento Mobility and Consumer Electronics Solutions presso Tech Data, ha dichiarato: “I prodotti Suunto rispondono alla crescente domanda di dispositivi digitali dal design impeccabile che combinano la connettività e l’integrazione dei dati con le principali applicazioni specializzate per il tempo libero e lo sport. Non vediamo l’ora di estendere il raggio d’azione di Suunto oltre la sua attuale base di clienti attraverso il nostro ampio ecosistema di partner, composto da rivenditori leader e grazie alla specializzazione, alla forza e alla portata dei nostri team di vendita, alle piattaforme di marketing digitale e di e-commerce e alla catena di fornitura centralizzata in tutta la regione”.

Heikki Norta, CEO di Suunto, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di questa partnership che offre a Suunto un modo per aumentare l’efficienza, migliorare la nostra capacità di evasione degli ordini e quindi la scalabilità del business per soddisfare le nostre ambizioni di crescita nei canali dell’elettronica di consumo. La nostra nuova partnership con Tech Data costituisce inoltre un continuum logico per la politica di indipendenza del marchio recentemente annunciata da Amer Sports, la nostra casa madre”.