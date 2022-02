Tony Beller di TIBCO conquista il CRN Channel Chief

CRN, un marchio di The Channel Company, ha inserito Tony Beller, Senior Vice President dell’ecosistema mondiale dei partner e delle vendite OEM di TIBCO Software, nella propria lista “2022 Channel Chiefs”. CRN sceglie ogni anno i propri Channel Chiefs tra i principali dirigenti di canale dei maggiori vendor IT che dimostrano costantemente preparazione, influenza e innovazione nella loro attività di leadership sul canale. TIBCO è uno specialista globale nei dati enterprise e consente ai propri clienti di connettere, unificare e predire in modo accurato i risultati di business con l’obiettivo di vincere le sfide data-driven più complesse.

Da quando è entrato a far parte di TIBCO, Beller ne ha ottimizzato le attività di canale, dando vita a programmi innovativi che offrono supporto all’ecosistema di canale, identificando e celebrando i successi dei singoli partner. La sua focalizzazione sull’innovazione si è spostata sullo sviluppo di soluzioni aggiuntive al portafoglio di prodotti TIBCO, aiutando nello specifico i partner a rispondere alle richieste dei clienti e incoraggiando le relazioni tra partner. Inoltre, Beller continua ad assicurare una collaborazione diretta tra le vendite TIBCO e la leadership dei partner, supportando la pipeline e la crescita su nuove aziende, spingendo la trasformazione digitale a livello dei partner e accogliendo i partner come membri del modello TIBCO di patrocinio del cliente (customer advocacy).

“I nostri partner rappresentano una finestra verso i nostri clienti, e ci aiutano a comprendere le sfide legate ai dati che fronteggiano i clienti, predisponendo le soluzioni necessarie ad affrontare la loro mole di dati”, ha affermato Scott Roza, presidente e responsabile mondiale delle customer operation di TIBCO. “Il lavoro costante di Tony e del suo team testimonia l’importanza del nostro canale e sono lieto e enormemente orgoglioso del fatto che Tony sia stato nuovamente identificato come leader in questo campo”.

“Ci troviamo a un bivio, dove i dati rappresentano la base di tutte le attività future di ingaggio dei clienti, il che richiederà alle aziende di ripensare al modo in cui costruiscono e modernizzano la propria infrastruttura dei dati (data fabric). In prima linea su questo fronte ci sono i nostri partner”, ha affermato Tony Beller. “Sono onorato di essere stato riconosciuto come 2022 Channel Chief e mi impegno a promuovere in TIBCO una cultura partner-first, aiutando i nostri partner a massimizzare i benefici dei nostri programmi, ridefinendo la loro esperienza attraverso la collaborazione diretta e, infine, assicurando che il nostro ecosistema di partner abbia ciò che è necessario per aiutare i clienti a spingere l’innovazione e ottenere successo nel proprio business”.

La focalizzazione di Beller per il 2022 sarà di costruire sul successo attuale, rafforzare la collaborazione per sviluppare soluzioni verticali innovative e basate su casi d’uso con tecnologia TIBCO e preparare la strada per successi futuri. Una giuria di redattori di CRN ha selezionato i premiati per la loro dedizione al canale, il posizionamento nel mercato e i successi ottenuti come patrocinatori del canale. I Channel Chiefs 2022 sono leader influenti che continuano a plasmare il canale IT con strategie, programmi e partnership innovativi.

“Il riconoscimento di CRN 2022 Channel Chiefs viene assegnato esclusivamente ai dirigenti di canale più importanti che hanno ideato, promosso ed eseguito programmi e strategie di successo per i partner,” ha affermato Blaine Raddon, CEO di The Channel Company. “Siamo lieti di offrire questo riconoscimento al lavoro infaticabile e all’impegno incrollabile che i premiati hanno posto nel realizzare un’eccezionale innovazione di business, costruendo programmi importanti per i partner per promuovere l’engagement e il successo del canale”.

L’elenco dei CRN 2022 Channel Chiefs sarà pubblicato nel numero di Febbraio 2022 del CRN Magazine e online su www.CRN.com/ChannelChiefs.