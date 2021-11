TP-Link Italia nomina Riccardo Cerioni come ISP Sales Director

TP-Link conferma il percorso di crescita intrapreso negli ultimi anni e amplia ancora il team annunciando l’ingresso di Riccardo Cerioni come nuovo ISP Sales Director (nella foto).

Laureato in Ingegneria Elettronica con specializzazione in Comunicazioni in Fibra Ottica, Cerioni ha alle spalle numerose esperienze nel settore IT e in particolare nel Telco, dove opera da circa vent’anni. Nel corso della sua consolidata carriera, ha ricoperto ruoli di rilievo in aziende protagoniste nel panorama italiano, come D-Link Italia dove è stato inizialmente Product Marketing Manager e successivamente dal 2011 responsabile del dipartimento Business Development con focus sul business Telco e Corporation.

“Sono orgoglioso di entrare a far parte di una delle più grandi aziende al mondo per lo sviluppo e la produzione di dispostivi di networking. Con il supporto di un nuovo centro di R&S d’eccellenza, formato da oltre 3000 ingegneri, vogliamo portare sul mercato italiano prodotti innovativi carrier-grade, dove qualità e affidabilità sono requisiti mandatori” dichiara Cerioni.

In TP-Link, Cerioni riporterà direttamente al Country Manager Diego Han e avrà l’obiettivo di aprire nuovi canali di vendita diretta con gli ISP del mercato italiano, portando ai grandi player del mercato il valore dell’innovazione che TP-Link sviluppa da oltre 25 anni. Cerioni inoltre avrà il compito di costruire un team commerciale e tecnico di eccellenza a supporto delle ISP Italiani, ed instaurare nuove partnership per lo sviluppo di prodotti disegnati sulle esigenze specifiche del settore delle telecomunicazioni.

“Il business ISP giocherà un ruolo importante nei prossimi 3/5 anni della nostra strategia di crescita in Italia. Possiamo contare su una struttura globale che ci garantisce la massima efficienza e qualità produttiva, e siamo sicuri che Riccardo, con la sua profonda esperienza del panorama IT, riuscirà a dare un contributo fondamentale allo sviluppo dell’azienda, per rendere TP-Link uno dei player principali anche nel mercato ISP.” afferma Diego Han, Country Manager TP-Link Italia.