TT Tecnosistemi è HPE Southern Europe HPE GreenLake Partner of the Year 2023

Digital Value S.p.A. (Ticker DGV) operatore di riferimento in Italia nel settore delle infrastrutture ICT e società Euronext Tech Leaders, ha annunciato che la controllata TT Tecnosistemi è stata insignita del premio HPE Southern Europe HPE GreenLake Partner of the Year 2023. Questo prestigioso riconoscimento è stato conferito da Hewlett Packard Enterprise a TT Tecnosistemi per essersi distinta con commitment ed eccellenti risultati nell’adozione e nell’implementazione di soluzioni HPE GreenLake nel percorso di digital transformation dei propri clienti.

HPE GreenLake è una soluzione di infrastruttura IT che offre flessibilità, scalabilità e controllo dei costi. TT Tecnosistemi ha dimostrato un impegno eccezionale nel promuovere il modello as a service, fornendo ai clienti soluzioni su misura che rispondono alle loro esigenze specifiche. Grazie a questa partnership, i clienti di TT Tecnosistemi possono godere dei vantaggi finanziari derivanti dalla modalità pay-per-use, riducendo al contempo la complessità di gestione dell’infrastruttura IT.

“Il premio HPE GreenLake Partner of the Year rappresenta un importante riconoscimento per il nostro impegno costante nell’offrire soluzioni moderne, efficaci e competitive”, ha dichiarato Riccardo Bruschi, Amministratore Delegato di TT Tecnosistemi. “Siamo orgogliosi di collaborare con Hewlett Packard Enterprise e di sfruttare la potenza di HPE GreenLake per offrire valore tangibile ai nostri clienti. Questo riconoscimento testimonia l’eccellenza del nostro team e la determinazione che mettiamo nel fornire soluzioni innovative che soddisfano i bisogni in continua evoluzione del mercato”.

“È un privilegio onorare i vincitori degli HPE Partner Awards 2023. Questi partner hanno dimostrato con successo la capacità di innovare, raggiungere obiettivi aziendali e creare esperienze eccezionali per i clienti – ha dichiarato Gilles Thiebaut, SVP di Worldwide Partner Ecosystem and Business Development, HPE –. Il nostro ecosistema di partner continua ad essere una priorità assoluta per HPE e questi premi sono un modo per evidenziare alcuni dei partner che si sono contraddistinti per gli straordinari risultati sui clienti.”