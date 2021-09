Un nuovo Channel Manager Mediterranean per Ivanti

Ivanti ha nominato Roberto Pezzoni, nuovo Channel Manager dell’area Mediterranea. Pezzoni sarà responsabile di definire le attività di consolidamento dei partner di canale per l’area Mediterranea, che include i paesi di Italia, Grecia e Israele.

Forte di un’esperienza pluriennale nella creazione di relazioni di business a supporto delle attività del canale, Pezzoni ha ricoperto ruoli strategici in diverse aziende del settore ICT. Già Business Development Manager prima in Magirus Italia e poi in Avnet Technologies Solutions, ha ricoperto il ruolo di Partner Account Manager in Red Hat. Dall’aprile 2020 ha operato in Splunk, società californiana di software per la ricerca, il monitoraggio e l’analisi dei big data, dove ha assunto il ruolo di Senior Partner Manager.

Nel suo ruolo in Ivanti, Pezzoni avrà la responsabilità di ampliare le partnership esistenti, costruire nuove relazioni, sviluppare e attuare le attività di marketing e guidare il canale. Pezzoni lavorerà con distributori, system integrator, rivenditori e con il sales team per sviluppare nuove opportunità nell’ambito di un chiaro ciclo di vendita, pianificando attività congiunte con i partner.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Marco Cellamare, Regional Sales Director Mediterranean di Ivanti: «Siamo contenti che Roberto, abbia scelto di unirsi a Ivanti. L’inserimento di una persona con la sua esperienza ci aiuterà a potenziare la struttura commerciale e coordinare le nostre attività, supportando la crescita del canale in tutta la regione, sviluppando nuove opportunità di business e migliorando i servizi per i nostri clienti».

Per Roberto Pezzoni, Channel Manager Mediterranean di Ivanti: «Approdare in Ivanti rappresenta per me un grande traguardo e una nuova sfida. La scelta di Ivanti di puntare sull’Italia e sull’area mediterranea è sintomo della volontà di far crescere un canale che registra dati interessanti e dimostra grandi potenzialità».