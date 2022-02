Un nuovo riconoscimento per Tech Data Academy

Tech Data – A TD SYNNEX Company, ha annunciato che Tech Data Academy, la divisione dedicata alle soluzioni di Formazione e Certificazioni, è stata nominata VATC, acronimo che sta per VMWare Authorized Training Center.

Grazie a questa nuova partnership, i partner e i rivenditori di Tech Data potranno avere accesso immediato all’intera gamma di corsi ufficiali VMware, acquisire competenze sulle diverse tecnologie e seguire i percorsi di certificazione più adatti alle loro esigenze di business e in linea con quanto richiesto dal Vendor.

Tech Data Academy, grazie all’esperienza pluriennale nel settore della formazione, lavora già per le aziende in modo globale proprio in questa direzione, proponendo un’offerta ampia e vantaggiosa, con grande attenzione verso le esigenze formative e organizzative di tutti i clienti.

L’offerta di Tech Data Academy comprenderà:

Corsi di formazione (standard e personalizzati) presso le nostre sedi oppure onsite presso il cliente e in modalità Live OnLine

Workshop e training propedeutici alle certificazioni

Corsi on demand (web-based training e self-paced virtual training)

Come sottolineato in una nota ufficiale da Vincenzo Bocchi, Advanced Solutions Director di Tech Data: «L’opportunità di poter essere punto di riferimento per i nostri partner anche nella fase di formazione e di certificazione è per noi motivo di grande orgoglio e conferma il nostro impegno anche sul piano dell’Education. Il mercato ancora una volta ci riconosce grandi competenze e un ruolo fondamentale nella guida della trasformazione del canale italiano».

Per Silvia Zagaria, BU Manager Software, ed Enza Marvulli, Academy Leader presso Tech Data Italia: «Siamo contente di poter offrire ai nostri partner e reseller la possibilità di usufruire dei nostri servizi di formazione e di essere una guida nella fase di definizione dei percorsi di certificazione, permettendo loro di ottenere nuovi e numerosi vantaggi. Sicuramente essere un VATC rappresenta un valore aggiunto per la nostra offerta».