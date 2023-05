Vectra AI: i Partner of The Year per l’Italia

Vectra AI, attiva nel rilevamento e nella risoluzione delle minacce informatiche AI-driven per imprese ibride e multi-cloud, ha annunciato i vincitori dei premi “Partner of the Year” per il 2022. Tali riconoscimenti sottolineano l’importanza dei partner di Vectra AI, che sono essenziali per il successo dell’azienda in Italia e nel mondo.

“Con l’aumento della sofisticazione e della frequenza degli attacchi ad alto impatto e con il passaggio delle organizzazioni ad ambienti ibridi multi-cloud, il rilevamento e la risposta alle minacce non sono mai stati così importanti. Con Attack Signal Intelligence™ le organizzazioni possono ottenere la visibilità di precisione necessaria per affrontare questi attacchi, fornendo una copertura per tutte e quattro le superfici di attacco del cloud ibrido: rete, identità, cloud pubblico e SaaS”, sottolinea Massimiliano Galvagna, Country Manager per l’Italia di Vectra AI. “Stiamo rilevando un buon numero di grandi organizzazioni che utilizza la piattaforma Vectra AI come mai prima d’ora, e il canale è stato determinante per valorizzare queste opportunità. Abbiamo impiegato molto tempo nella selezione e nella preparazione di rivenditori, MSSP e distributori esperti di cybersicurezza, a cui poter affidare i nostri clienti per aiutarli a orientarsi nel complesso panorama del cyber-tech e a trovare la soluzione giusta”.

“L’enorme crescita e l’accelerazione nell’adozione del multi-cloud hanno reso più complessa la sfida della sicurezza per la maggior parte delle imprese moderne”, ha dichiarato Paolo Lauretti, Regional Partner Manager per il Sud Europa di Vectra AI. “Abbiamo lavorato molto per evidenziare quali sono le nostre attività e la reazione dei partner è stata straordinaria. Stiamo registrando una crescita del 50% su base annua nel canale e continueremo a lavorare con i nostri partner strategici e a semplificare e potenziare il nostro programma regionale per i partner concentrato sulla consapevolezza in materia di sicurezza informatica. Vectra AI rimane focalizzata al 100% sul canale e riceviamo segnali incoraggianti per il 2023”.

I premi per i partner di Vectra AI in Italia

In Italia Vectra ha consegnato quattro premi ai partner che si sono distinti lo scorso anno, quali:

– DeepCyber – Enterprise Partner 2022 per l’Italia

– Verxo – Commercial Partner 2022 per l’Italia

– SecurityLab – Technical Partner 2022 per l’Italia

– Exclusive Networks – Value Added Distributor 2022 per il Sud Europa

“È un piacere collaborare con Vectra AI, che porta innovazione ed efficacia nell’identificazione delle minacce nella rete dei nostri clienti. Siamo entusiasti di ricevere questo premio perché convalida la partnership con Vectra e l’investimento effettuato in seguito all’ottimo feedback del mercato. Significa molto per il team e dà loro una spinta per massimizzare gli impegni commerciali e tecnici “, ha commentato Giuseppe Rizzo Pizza, Responsabile Commerciale di DeepCyber.

“Siamo entusiasti di constatare che la partnership tra Verxo e Vectra AI sta producendo risultati estremamente positivi. Come partner commerciale di Vectra, siamo in grado di offrire alle imprese servizi di sicurezza gestita altamente sofisticata, che ci consente di proteggere efficacemente i nostri clienti da attacchi informatici sempre più avanzati. Siamo orgogliosi di essere associati a un’azienda di così alto livello e continueremo a lavorare insieme per offrire ai clienti la migliore protezione possibile”, ha sottolineato Giordano Zambelli, CTO e Direzione Security di Verxo.

“Siamo orgogliosi di ricevere il premio come ‘Technical Partner of the Year’ da Vectra AI. Questo riconoscimento dimostra il nostro costante impegno nell’offrire ai clienti una delle soluzioni di Network Detection & Response migliori e più innovative disponibili sul mercato. Grazie ancora a Vectra AI per questo prestigioso premio”, ha dichiarato Alessandro Armenia, CEO di SecurityLab.

“Siamo felici di essere stati nominati ‘Distributore dell’anno’ 2022 da Vectra. La partnership Exclusive Networks-Vectra AI si è consolidata negli anni e ha portato a un’importante crescita congiunta nel mercato della cybersecurity. Apprezziamo molto l’eccellenza tecnologica delle soluzioni Vectra riconosciuta da analisti e utenti finali, nonché il supporto che Vectra offre puntualmente ai propri partner”, ha commentato Augusto D’Antinone, Country Manager Italia di Exclusive Networks.