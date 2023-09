Webroot distribuita da Ready Informatica

Ready Informatica, il distributore italiano ad alto valore aggiunto per le soluzioni di virtualizzazione, storage e sicurezza informatica, ha ottenuto da Open Text Cybersecurity l’accesso a tutta l’offerta di sicurezza di Webroot.

Open Text già collabora da svariati anni con Ready Informatica per tutta la linea di prodotti Carbonite. Visto l’ottimo lavoro fatto con Carbonite, Open Text ha deciso di estendere la collaborazione anche a tutta la linea di prodotti Webroot, un portafoglio di soluzioni di sicurezza end-to-end che offre alle aziende una base di sicurezza resiliente con visibilità a 360 gradi in tutta l’organizzazione, consentendo loro di migliorare la sicurezza e la fiducia in ogni fase del processo.

Protezione DNS: crea una connessione a Internet altamente sicura, privata, resiliente e gestibile.

Protezione degli endpoint: fornisce servizi di sicurezza informatica per endpoint di rete, come laptop, desktop, smartphone, tablet, server e ambienti virtuali.

Formazione sulla sensibilizzazione alla sicurezza: fornisce formazione per prevenire comportamenti rischiosi dei dipendenti che possono portare a compromissioni della sicurezza relativa all’IT.

Tutti i prodotti Webroot si basano sulla piattaforma proprietaria BrightCloud dotata di intelligence sulle minacce in tempo reale e funzionalità ML realizzate su misura per soddisfare le esigenze di ogni cliente. I sistemi nativi di machine learning aiutano a rilevare nuovi attacchi, alcuni dei quali potrebbero essere generati utilizzando modelli di intelligenza artificiale.

Webroot fornisce un portafoglio di soluzioni end-to-end ad alta efficacia che supportano la protezione completa di utenti, dispositivi, applicazioni e relativi dati. La soluzione contro le minacce dispone di 45 milioni di agenti di rilevamento e risposta degli endpoint installati.

“Ready Informatica è un distributore a valore aggiunto premium per OpenText Cybersecurity con la forte esperienza acquisita nelle nostre soluzioni di backup Carbonite, alta disponibilità e migrazione negli ultimi 14 anni!” ha affermato Alexandra Lemarigny, Direttore Vendite EMEA Sud “Sono lieta che Ready Informatica abbia scelto di estendere il proprio accordo di partnership con OpenText per promuovere le soluzioni di sicurezza Webroot consentendo a più aziende di beneficiare di una protezione end-to-end totale.”

“La scelta di accettare la proposta da parte di Open Text di aggiungere Webroot alla nostra offerta è dettata dal forte incremento di fatturato e relazione avvenuto negli ultimi anni con Carbonite”, dichiara Marco Lorefice, Direttore Marketing di Ready Informatica “Webroot si sposa perfettamente con il resto della nostra offerta di sicurezza. E’ una soluzione di Endpoint Security ampiamente riconosciuta e apprezzata sul mercato e sono certo che daremo il nostro contributo nella ulteriore diffusione in Italia attraverso la nostra rete di Partners a valore.”

Ready Informatica inizierà il reclutamento dei nuovi partner di canale Webroot, organizzando Webinar e Seminari nelle sedi di Casatenovo (Lecco) e Roma e presentando Webroot al prossimo Security Tour Edizione Autunnale.