Western Digital annuncia offerte interessanti, con sconti di oltre il 10%, su alcuni dei suoi prodotti per l’archiviazione dei dati

In occasione del World Backup Day, nella giornata mondiale dedicata al salvataggio dei dati – celebrata ufficialmente in tutto il mondo ieri, mercoledì 31 marzo 2021 – Western Digital ha annunciato una serie di offerte interessanti volte a proporre al mercato alcuni dei propri prodotti per l’archiviazione dei dati con sconti di oltre il 10%.

Rivolte a gamer, creatori di contenuti, professionisti o chiunque voglia tenere traccia dei dati o di foto e video su più dispositivi, le soluzioni proposte da Western Digital sono da sempre interessate a garantire il corretto backup dei dati più preziosi di ogni utente.

Prodotti Western Digital in offerta fino a domenica 4 aprile

Da qui la scelta di rendere disponibili sullo store online ufficiale di Western Digital fino a domenica 4 aprile una selezione delle offerte principali insieme a una vasta gamma di altri prodotti in promozione.

In particolare, per chi ha bisogno di un hard disk portatile robusto e adatto a tutte le situazioni, che sia inarrestabile anche sotto pressione, Western Digital propone ArmorATD.

Si tratta della soluzione ideale per i fotografi e i videomaker che lavorano all’aperto, perché è resistente alla pioggia, alla polvere e agli urti, grazie al triplo strato e a un solido involucro in alluminio, che consente di acquisire e salvare lo scatto perfetto, con un’ampia capacità di archiviazione.

Gli altri prodotti in offerta sono:

– G-DRIVE USB-C da 6TB e 10TB

– WD My Passport per Mac, colore blu da 5TB

Stando a quanto reso noto dal produttore, l’offerta è valida solo attraverso lo Store di Western Digital durante il periodo promozionale specificato sopra e non è cumulabile con altre promozioni o offerte e non considera tasse o costi di spedizione.