Wildix festeggia in grande i suoi primi 20 anni

Wildix, vendor leader nel settore delle Unified Communication as a Service, ha concluso con successo il suo Partner Day italiano più significativo di sempre. L’evento ha rappresentato una tappa fondamentale nel percorso dell’azienda, anticipando i festeggiamenti per 20 anni di leadership e innovazione nel mercato italiano.

Fondata in Italia e oggi presente in 135 Paesi del mondo, Wildix è tornata alle sue radici per riaffermare il proprio impegno a supportare i partner a livello globale, favorendo la loro crescita e il successo nel settore delle Unified Communication. La storica Villa del Cardinale, con la sua vista mozzafiato sul Lago Albano, ha fatto da cornice perfetta a un evento che ha registrato numeri da record: centinaia di partecipanti provenienti da più di 90 aziende partner italiane, un programma Sales Elevate Lab tutto esaurito con 76 posti venduti, e la firma di quattro nuove partnership, che evidenziano la crescente domanda per le soluzioni innovative targate Wildix.

Un Partner Day da record

“L’Italian Partner Day è stata un’esperienza straordinaria”, ha dichiarato Simone Cecchet, CFO di CLT Group. “Ci ha offerto l’occasione unica di rafforzare la nostra collaborazione con Wildix, esplorando soluzioni innovative che garantiscono eccellenza e affidabilità ai nostri clienti. Eventi come questo testimoniano lo spirito di collaborazione che caratterizza Wildix e la sua rete di partner”.

Dal suo ingresso nel mercato italiano nel 2005, Wildix si è affermata come un partner di fiducia per le aziende del territorio. L’edizione 2024 del Partner Day ha stabilito nuovi standard per coinvolgimento e collaborazione:

128 partecipanti da 93 aziende , il più alto numero di presenze per un Partner Day Wildix a livello globale.

, il più alto numero di presenze per un Partner Day Wildix a livello globale. Un programma Sales Elevate Lab tutto esaurito , con tutti i 76 posti assegnati nei livelli standard, premium e master.

, con tutti i 76 posti assegnati nei livelli standard, premium e master. Quattro nuove partnership siglate, a testimonianza dell’interesse crescente per le soluzioni Wildix.

“L’Italia è stata il cuore del viaggio di Wildix per quasi due decenni”, ha affermato Gianluca Verlezza, Country Manager di Wildix Italia. “Questo evento dimostra il nostro impegno costante verso i nostri partner, che hanno avuto un ruolo fondamentale nel trasformarci nel leader che siamo oggi. Insieme, stiamo costruendo un futuro basato su innovazione, crescita e successo condiviso”.

Un focus sul potenziamento dei partner

L’Italian Partner Day di Wildix si è concentrato sull’offrire ai partner strumenti e competenze per eccellere nel settore UC&C. Tra le iniziative principali:

Sales Elevate Lab, un programma di formazione unico, progettato per massimizzare le performance di vendita.

un programma di formazione unico, progettato per massimizzare le performance di vendita. Un Partner Program rinnovato , con nuovi strumenti, incentivi e opportunità formative specifiche per il mercato italiano.

, con nuovi strumenti, incentivi e opportunità formative specifiche per il mercato italiano. Riconoscimento dell’Eccellenza, con una cerimonia di premiazione dedicata ai partner più performanti.

“L’Italian Partner Day non è stato solo un evento, ma un vero e proprio esempio di ciò che possiamo realizzare quando condividiamo obiettivi comuni,” ha dichiarato Jason Uslan, Global VP of Sales. “Partecipare al mio primo Partner Day italiano è stato ispirante: ho visto unità, ambizione e un profondo spirito di collaborazione. L’Italia è stata un pilastro fondamentale nel successo di Wildix, e sono entusiasta delle opportunità che ci attendono mentre continuiamo a crescere insieme”.

Wildix guarda al futuro: innovazione e impatto

L’evento ha rappresentato anche un trampolino di lancio per l’innovazione continua di Wildix in Italia, con una presentazione delle sue soluzioni premiate, come x-bees e x-hoppers, potenziate dall’intelligenza artificiale. Questi strumenti aiutano le aziende a semplificare i flussi di lavoro, migliorare la produttività e affrontare le sfide dei diversi settori.

“Presentare il Sales Elevate Lab nel mio paese, durante l’Italian Partner Day, è stato un momento di grande orgoglio,” ha commentato Alberto Benigno, Chief Sales Officer di Wildix. “Questo programma mira a fornire ai nostri partner strumenti e strategie per raggiungere nuovi livelli di successo. L’entusiasmo, la collaborazione e l’ambizione che ho visto sono stati straordinari, e sono sicuro che questo programma porterà risultati eccezionali”.