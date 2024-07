Wildix Premiato ai Comms Business Awards 2024

Wildix, specializzata nel settore delle UCaaS (Unified Communications as a Service), è stato premiato come miglior fornitore di UC ai prestigiosi Comms Business Awards 2024.

Questo riconoscimento sottolinea l’incessante spinta di Wildix verso l’innovazione, facilitata dal suo programma orientato al canale e dall’offerta di un ROI eccezionale, tutto questo in un contesto solido. x-hoppers la soluzione verticale per il retail, ha inoltre vinto il premio Best Hardware Vendor, a ulteriore dimostrazione dell’eccellenza offerta dall’ecosistema Wildix. Wildix è stato il primo a integrare il WebRTC nel VoiP e questo premio conferma la posizione leader dell’azienda, impegnata da quasi due decenni nell’innovazione.

Secondo le previsioni, il mercato crescerà da 71,26 miliardi di dollari del 2023 a 222,61 miliardi di dollari entro il 2030. L’adozione precoce di Wildix ha influenzato in modo significativo gli standard per una connettività sicura e senza interruzioni.

Unico fornitore europeo nel Magic Quadrant di Gartner per le UCaaS e prima azienda ad integrare il WebRTC nel VoIP, Wildix è protagonista del settore con soluzioni innovative come la piattaforma web Collaboration e x-bees, per i meeting online. Nominato Best UC Vendor, Wildix riesce a soddisfare le moderne esigenze aziendali grazie al suo approccio innovativo. La giuria ha apprezzato Wildix per l’eccezionale strategia rivolta ai partner, che comprende un modello orientato al 100% al canale, un sistema di abbonamento flessibile e API aperte che consentono personalizzazioni su misura per ciascun settore.

Questo approccio, unito a risorse educative complete e a programmi di formazione e assistenza, non solo garantisce un ROI eccezionale, ma evidenzia anche l’impegno di Wild ix nel potenziare i propri partner e i loro clienti e nel consolidare la propria leadership nel settore delle UCaaS.

“Ricevere il premio Best UC Vendor testimonia la passione e l’innovazione che guidano ogni aspetto del nostro lavoro in Wildix”, ha dichiarato Emiliano Tomasoni, CMO di Wildix. “Il nostro team è impegnato a portare avanti soluzioni avanzate che non si limitano a soddisfare le richieste in continua evoluzione dei nostri partner e dei loro clienti, ma le superano. Questo riconoscimento riflette il nostro impegno verso l’eccellenza e la nostra determinazione a mantenere un ecosistema sicuro e solido per tutti i nostri utenti”.

Come dimostrano le collaborazioni strategiche con SolaaS Limited e NT Voice and Data Solutions, le rigorose misure di sicurezza rendono Wildix un partner affidabile, capace di affrontare sfide aziendali uniche, di migliorare l’efficienza operativa e di ottenere risultati significativi. NT Voice and Data Solutions, per esempio, ha sfruttato le soluzioni Wildix per rispondere alle esigenze specifiche dei propri clienti, integrando funzionalità come le statistiche in tempo reale per il mercato dei contact center.

Questa implementazione strategica ha permesso di fidelizzare i clienti chiave e di conquistare nuovi business, mentre il modello Hardware as a Service ha garantito l’assenza di costi iniziali e un ROI trasparente per i clienti. Con una presenza in oltre 135 Paesi, una rete di oltre 700 partner e più di un milione di utenti a pagamento, Wildix fornisce assistenza e servizi localizzati di alto livello.

Questo approccio migliora l’efficienza operativa, riduce i costi dei clienti con presenza internazionale e si evolve per soddisfare le moderne esigenze di collegamento a livello globale. Nell’ottica di un impegno costante per l’innovazione, Wildix prevede di presentare nei prossimi mesi progetti basati sull’intelligenza artificiale che continueranno a rivoluzionare la comunicazione aziendale. Questo è in linea con la missione di Wildix di rivoluzionare le comunicazioni aziendali attraverso soluzioni UCaaS leader nel campo dell’IA, per favorire le vendite e l’efficienza operativa. Wildix si impegna a fornire tecnologie sicure, scalabili, affidabili e orientate agli obiettivi, che consentono alle aziende di raggiungere i propri obiettivi e di prosperare in un panorama competitivo, con il supporto della sua rete globale di partner.