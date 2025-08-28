Close Menu
    WISP: come funziona il programma “Bring a Friend” di Cambium Networks

    I WISP che hanno portato nuovi operatori nell’ecosistema Cambium riceveranno gratuitamente ePMP 4500L e Force 4518 in quantità legate a numero di WISP coinvolti

    cambium-WISP

    Cambium Networks lancia una nuova campagna con l’obbiettivo di ampliare ulteriormente la presenza delle sue soluzioni di connettività nel mondo dei Wireless Internet Service Provider (WISP).

    Il meccanismo di Bring a Friend è semplice: un WISP già cliente indica un altro operatore che ancora non fa parte dell’ecosistema Cambium e se quest’ultimo decide di installare uno Starter Kit ePMP 4000, il WISP viene premiato attraverso prodotti con cui potrà a sua volta espandere la propria infrastruttura Cambium.

    Il programma si basa quindi sullo Starter Kit ePMP 4000, un pacchetto completo che contiene tutto ciò che serve per implementare un settore e convalidare sul campo l’ecosistema ePMP 4000. È un kit pensato per offrire ai nuovi Wireless Internet Service Provider un modo veloce, affidabile ed efficiente per testare e adottare le tecnologie wireless di nuova generazione.

    Nello specifico i WISP che hanno portato nuovi operatori nell’ecosistema Cambium riceveranno gratuitamente ePMP 4500L e Force 4518 in quantità legate a numero di WISP coinvolti.

    In parallelo all’iniziativa Cambium ha lanciato anche la campagna #4KPowerPlay, che prevede la condivisone di foto dell’installazione, speed test, brevi video e successi dei clienti su LinkedIn. Taggando @CambiumNetworksEMEA e usando #4KPowerPlay, si riceveranno anche gadget esclusivi firmati Cambium Networks.

