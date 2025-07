La Thuile: connettività ad alta quota firmata Cambium Networks

C’è la firma di Cambium Networks nel progetto realizzato nel comprensorio sciistico di La Thuile, dove sono presenti 152 chilometri di piste, su 3000 ettari di superficie con 1600 metri di dislivello: gestirli ogni giorno è il compito delle storiche Funivie Piccolo San Bernardo. Si tratta di 38 impianti di risalita – 21 seggiovie, 11 skilift, 5 tapis roulant, 1 telecabina DMC, con una portata di 3000 persone/ora.

Si tratta di un progetto di connettività sviluppato in relazione alla gestione dell’evento costituito da 3 gare di Coppa del Mondo di sci, dato che l’infrastruttura preesistente poteva garantire soltanto una banda di 1 Gbit/s.

L’obbiettivo chiave del progetto per La Thuile era garantire la diffusione di una banda da 10 Gbit/s in vari siti per poter offrire sia i servizi necessari alla gara vera e propria, sia la possibilità di garantire ai numerosi giornalisti presenti di diffondere con rapidità gli articoli, foto, e video relative all’evento. I requisiti erano di minimizzare il budget utilizzato massimizzando il servizio fornito assicurando una buona affidabilità della soluzione.

La tecnologia di Cambium Networks installata a La Thuile

L’infrastruttura adottata, progettata dal system integrator Planet, ha previsto l’utilizzo di 3 switch cnMatrix EX2028 collegati tra di loro in fibra ottica a 10 Gbps. Questi switch hanno fornito connettività cablata in rame agli endpoint e connesso a 2 Access Point XV2-2T1 per la copertura outdoor e 2 AP XV3-8 per la copertura indoor.

Questa configurazione ha permesso di gestire agevolmente anche le situazioni di massimo carico della rete (upload simultaneo di file multimediali) senza alcuna saturazione delle risorse disponibili.

L’installazione è stata pianificata con largo anticipo ed effettuata circa 15 giorni prima dell’evento in modo da poter effettuare test di copertura di tutte le aree interessate dall’intervento.

Si è arrivati ad un utilizzo simultaneo da parte di circa 300/350 persone.

Dopo l’installazione viene fornita una connettività a 10 Gbit/s sia in sala stampa nei pressi degli uffici delle funivie di La Thuile che nel parterre di arrivo distante circa 800 m. Inoltre in entrambi i siti sono garantite due connettività in Wi-Fi da 2,5 Gbit/s.

I risultati raggiunti sono stati decisamente soddisfacenti, con una capacità che non ha mai superato il 50% di saturazione della banda occupata. Tutti gli utenti hanno mostrato una grande soddisfazione per il servizio fornito e l’obiettivo di raggiungere tutti i paesi interessati dalle gare in oggetto può dirsi pienamente raggiunto. L’affidabilità del sistema e le performance ottenute sono stati i punti chiave di successo dell’installazione effettuata a La Thuile.

Dichiarazioni

“L’installazione effettuata da Planet a La Thuile ci ha consentito di offrire un servizio di connettività di alta qualità, sicuro ed efficiente, sia agli operatori della comunicazione sia al pubblico, ed ha contribuito al successo della manifestazione”, ha dichiarato Gian Luigi Franzini, Direttore Tecnico di Funivie Piccolo San Bernardo.