We are connected: con questo pay-off che sottolinea la sinergia tra il vendor, i partner e le piccole e medie imprese Zyxel ha lanciato sul mercato Nebula Togheter, un aggiornamento della soluzione Nebula che ora incorpora anche la parte di security per offrire la soluzione più completa sul mercato per l’intera gestione della rete.

Uno step che parte dal progetto iniziato quattro anni fa con il l’ingresso nel mondo del cloud networking con Nebula, anticipando i tempi e permettendo a Zyxel di maturare l’expertise che ora, nel momento in cui la digital transformation, per motivi di forza maggiore, sta esplodendo davvero, ha consentito di lanciare questa nuova soluzione che porta la security in cloud.

Nebula Togheter è la soluzione che consente di avere l’intera rete in un’unica piattaforma affiancando a Nebula, che già in Italia vanta 2.000 clienti attivi, la parte di sicurezza con firewall UTM che si somma a ciò che già c’era: access point wireless e switch di rete. Con la nuova versione della soluzione sono integrati nel cloud networking di Zyxel i Firewall USG Flex, tramite un aggiornamento del firmware ZLD5.0, che aggiungono la capacità di sicurezza di rete robusta e intelligente per rispondere alle esigenze del canale e delle piccole e medie imprese italiane che costituiscono il 95% del tessuto imprenditoriale italiano.

Un mondo che cambia

Oggi le esigenze delle aziende stanno cambiando profondamente e solo il passaggio al digitale permetterà loro di sopravvivere. La distribuzione della forza lavoro, in particolare, pone delle sfide relative alla garanzia di connettività alle risorse di rete ai dipendenti che lavorano fuori dalle sedi centrali e agli asset critici. Un nuovo scenario che introduce notevoli complessità per la sicurezza della rete e la sua intera gestione.

I nuovi aggiornamenti Nebula Togheter di Zyxel, dotati di un portfolio completo di access point wireless, switch di rete e firewall ad alte prestazioni e facili da usare, consentono agli utenti di gestire, monitorare e proteggere più reti distribuite tramite un’unica piattaforma intuitiva, il Nebula Cloud Center (NCC).

I Firewall della serie Zyxel USG FLEX aggiungono un approccio centralizzato alla sicurezza di rete Zero-Trust di un’azienda e forniscono agli amministratori di rete politiche di sicurezza basate su regole in grado di identificare le anomalie con anti-malware, Intrusion Detection Prevention (IDP) e filtro URL per bloccare le minacce. Se i firewall rilevano una minaccia su uno qualsiasi dei client connessi, si sincronizzano automaticamente con il Nebula Control Center e inviano la security policy a tutti gli AP aziendali nell’intera rete, bloccando o mettendo in quarantena il client compromesso per contenere la minaccia e prevenire ulteriori danni.

Accesso alla rete e sicurezza da qualsiasi luogo come se fossi in ufficio

Nebula massimizza la produttività dei lavoratori in remoto consentendo alle aziende di fornire un accesso sicuro e affidabile alla rete aziendale a sostegno del lavoro da casa e di altre iniziative di lavoro remoto. Con Nebula, gli amministratori di rete possono applicare lo stesso livello di politiche di sicurezza su tutte le reti, sia che i dipendenti accedano alla rete in ufficio, a casa o anche mentre lavorano in remoto da hotel o bar.

La funzione Remote AP di Nebula permette alle aziende di fornire ai dipendenti un accesso wireless sicuro alla rete aziendale dall’esterno dell’ufficio. Gli amministratori possono preconfigurare facilmente e rapidamente gli access point Nebula per stabilire tunnel sicuri e crittografati tra sedi remote, come case e filiali, e un firewall USG FLEX in sede centrale. Quando l’AP preconfigurato è collegato a Internet nella posizione remota, configura automaticamente e stabilisce una connessione sicura con l’ufficio principale dando all’utente l’accesso alla rete aziendale come se stesse fisicamente lavorando in ufficio.

Gestione della rete semplice, unificata ed efficiente

Le integrazioni in Nebula Together forniscono agli amministratori di rete una maggiore visibilità della rete, consentendo loro di configurare, monitorare e risolvere i problemi delle reti da qualsiasi luogo con accesso a Internet utilizzando l’intuitivo cruscotto a un solo pannello di vetro di Nebula. Con l’accesso a tutte le reti e i dispositivi gestiti da Nebula, gli amministratori di rete sono in grado di gestire reti individuali e multi-tenant su una singola piattaforma, accessibile tramite un browser web o un’app per smartphone, per offrire un’esperienza utente coerente e unificata che massimizza l’efficienza, riduce i requisiti di manutenzione in loco e minimizza i tempi di inattività della rete.

Nebula Together rimuove le complessità della gestione di più reti e fornisce una sicurezza centralizzata per fornire alle PMI e agli MSP una soluzione di rete gestita completa, una volta raggiungibile solo dalle imprese e dalle aziende più grandi

Canale in primo piano

Da sempre al cuore del business di Zyxel anche il canale è chiamato a collaborare con il vendor e con gli utenti per garantire il soddisfacimento delle attuali esigenze del mercato.

Con Nebula Togheter, Zyxel intende dare ai partner un nuovo importante strumento: una nuova opportunità di business che permetterà loro di vendere non più un mero prodotto ma un servizio. In questo modo diventano fondamentali le competenze, la professionalità e il valore aggiunto che i partner possono portare al cliente finale. Motivo per cui oggi Zyxel punta più che mai sulla formazione per traghettare il canale a questo cambio di paradigma e del proprio modello di business. Zyxel punta sui partner che sapranno offrire professionalità e valore aggiunto. L’obiettivo è quello di arrivare a circa 8.000 partner skillati.

“L’elemento della sicurezza era l’anello mancante – sottolinea Valerio Rosano, Country Manager per Italia e Iberia – e senza dubbio il pezzo più complesso e lacunoso per quanto riguarda il cloud. Oggi con Nebula Togheter regaliamo a MSP e clienti la possibilità di avere una visione completa della rete da remoto e diamo ai partner uno strumento in più per esprimere la propria professionalità. Avere una rete performante e che può essere gestita da remoto da professionisti è la chiave per il successo delle imprese italiane e ora Zyxel lo rende possibile”.

Il firmware ZLD5.0 è offerto come aggiornamento gratuito per tutti i firewall della serie Zyxel USG FLEX e può essere scaricato dal cloud attraverso l’interfaccia di gestione del dispositivo. A partire da aprile 2021, la Nebula migrerà verso un modello di licenze basato sul dispositivo per tutti i dispositivi compatibili con Nebula, questo farà sì che il servizio di licensing per la gestione e la sicurezza della rete sia allineato a tutta l’offerta, in modo da offrire all’utente un’esperienza coerente e unificata.