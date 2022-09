AMD X670 protagonista della nuova line-up ASUS

ASUS ha annunciato una gamma completa di schede madri basate su AMD X670, presentando una line-up ricca e articolata, che include le serie ROG Crosshair, ROG Strix, TUF Gaming, ProArt e Prime.

Come sottolineato fin dalle prime battute in una nota ufficiale da David McAfee, Corporate Vice President e General Manager, Client Channel Business Unit, AMD : «ASUS conferma presenza e impegno con le sue cinque serie distinte di schede madri X670, offrendo agli utenti un’enorme gamma di opzioni che si abbinano perfettamente ai processori AMD Ryzen serie 7000. Grazie a una serie di funzionalità uniche ed esclusive, gli utenti saranno in grado di sbloccare tutto il potenziale della piattaforma AM5 con le più recenti DDR5 e connettività PCIe 5.0».

La nuova gamma di schede madri X670E e X670 si articola in ben cinque serie diverse e integra funzioni in grado di soddisfare qualsiasi genere di utente. La serie ROG Crosshair torna per offrire prestazioni e stile senza compromessi per quanti vogliano osare e realizzare build da veri enthusiast. Le schede ROG Strix assicurano qualità e funzionalità di gioco in un’ampia gamma di design, mentre la gamma TUF Gaming integra ogni caratteristica essenziale in un design più sobrio, ma solido e pronto a ogni sfida. ProArt X670E-Creator WiFi è al servizio della comunità creativa con il suo stile professionale, eccezionale connettività e prestazioni eccellenti. Infine, ASUS ha ampliato la gamma di schede madri Prime, maggiormente orientata sul valore, con opzioni che propongono un accesso sostenibile alle serie X670E e X670 per tutti gli amanti del PC fai da te.

Elevato alla potenza di cinque

Le caratteristiche distintive di CPU e chipset AMD hanno consentito ad ASUS di rendere l’X670 una piattaforma davvero next-gen. Realizzati con un processo all’avanguardia a 5 nanometri, i processori AMD Ryzen serie 7000 si inseriscono nel nuovissimo socket AM5. Essendo un socket in stile LGA, i pin sono sulla scheda madre, non sulla CPU, rendendo meno probabili eventuali piegature accidentali o danni agli stessi pin. AM5 supporta fino a 170 Watt di potenza per il design termico (TDP), consentendo prestazioni eccezionali per CPU ad alto numero di core in pesanti carichi di lavoro.

Ma non è solo il socket della CPU a beneficiare di un aggiornamento di nuova generazione. Le schede madri X670E e X670 supportano la più recente RAM DDR5, che ha una velocità di trasmissione dati superiore del 50% rispetto alla memoria DDR4 della precedente generazione. I moduli DDR5 consentono un livello di prestazioni del tutto nuovo e le schede madri ASUS offrono una serie di ottimizzazioni hardware e firmware che permettono agli utenti di spingere l’overclock con i kit supportati fino al loro limite assoluto.

Le schede madri X670E e X670 vantano anche la connettività PCIe 5.0. Grazie al doppio delle velocità di collegamento rispetto a PCIe 4.0, il nuovo standard fornisce la larghezza di banda per arricchire le schede madri ASUS X670E e X670 con una selezione estesa e completa di porte ad alta velocità. È possibile trovare modelli dotati delle più recenti porte USB4, mentre le porte USB 3.2 Gen 2×2 abbondano in tutta la gamma.

Le schede X670E e X670 differiscono per l’implementazione di PCIe 5.0 e PCIe 4.0. La “E” delle schede madri X670E sta per “Extreme” e garantisce agli utenti schede dotate di uno slot PCIe 5.0 x16 e almeno un socket PCIe 5.0 M.2.

Ma ASUS non si è accontentata di questo: se l’archiviazione ad alta o altissima velocità è l’obiettivo, gli utenti troveranno soluzioni in abbondanza nelle offerte premium. La maggior parte delle schede ROG Strix X670E ha almeno due slot PCIe 5.0 M.2 integrati e l’ammiraglia ROG Crosshair X670E Extreme offre un totale di quattro slot PCIe 5.0 tra quelli presenti onboard e quelli sulle schede aggiuntive in bundle. Poiché gli SSD M.2 di fascia alta e di maggiore capacità possono produrre più calore, ASUS ha anche incrementato il raffreddamento di X670E e X670. Molti di questi slot M.2 includono un dissipatore di calore M.2 a doppia faccia per favorire lo scambio termico e la dissipazione del calore.

Assemblaggio del PC senza problemi

Sono passati decenni da quando l’assemblaggio di un PC richiedeva conoscenze approfondite e ASUS lavora instancabilmente per rendere il “fai-da-te” sempre più semplice con ogni generazione di schede madri. Le esclusive innovazioni ASUS Q-Design nella gamma X670E e X670 semplificano e ottimizzano il processo di realizzazione e aggiornamento del PC.

Le attuali schede grafiche high-end hanno spesso soluzioni di raffreddamento generose e robuste piastre posteriori. Questa combinazione è ottimale per le prestazioni, ma può ostacolare l’accesso al meccanismo di rilascio dello slot PCIe. Il pulsante ASUS PCIe Slot Q-Release consente agli utenti di sganciare la scheda grafica dallo slot con una semplice pressione. Gli utenti troveranno questa comoda funzione su tutte le schede madri ROG Crosshair X670E e nelle ProArt X670E-Creator WiFI, oltre che nella maggior parte delle proposte ROG Strix e persino nella Prime X670E-Pro.

Allo stesso modo, i tradizionali design degli slot DIMM richiedono agli utenti di bloccare entrambi i lati del banco di memoria e non è sempre facile, soprattutto per chi ha dita più grandi, sbloccare il sistema di ancoraggio vicino alla scheda grafica. Ecco perché ASUS ha anche implementato il suo design con blocco Q-DIMM su un lato su tutte le schede madri X670E. Con questa opzione, gli utenti non dovranno più preoccuparsi di un ancoraggio troppo vicino alla loro scheda grafica: un singolo punto di blocco sul lato di più facile accesso dello slot DIMM è tutto ciò che serve per tenere sempre saldamente in posizione un banco di memoria. L’installazione della RAM e l’aggiornamento nel tempo sono ora molto più semplici.

ASUS ha anche semplificato il processo di installazione di un’unità M.2. L’esclusivo M.2 Q-Latch indica che gli utenti non dovranno mai più maneggiare minuscole viti, facili anche da perdere, per ancorare un disco M.2; ora possono fissare o allentare un’unità M.2 semplicemente con la punta delle dita.

Raffreddamento di nuova generazione

Molti costruttori optano per ventole del case con RPM più elevati in grado di spostare grandi volumi d’aria. Queste ventole sono un espediente per mantenere freschi i componenti ad alte prestazioni quando questi sono sotto carico, ma possono produrre un rumore considerato eccessivo quando gli utenti eseguono invece attività più leggere, come la navigazione sul web o l’invio di e-mail. Per offrire uno strumento più semplice e garantire contemporaneamente un flusso d’aria efficace sotto carico e un funzionamento del tutto silenzioso durante le attività meno impegnative, ASUS introduce AI Cooling II per l’intera gamma di schede madri X670E e X670.

Se abilitato tramite l’interfaccia FanXpert nell’app Armoury Crate, la nuova caratteristica si affida a un algoritmo di apprendimento automatico per raccogliere i dati di sistema durante un breve stress test. Da quel momento in poi, AI Cooling II monitora la CPU e utilizza i dati dello stress test per calcolare la velocità della ventola più bassa possibile necessaria per raffreddare efficacemente il sistema, assicurando i più ridotti livelli di rumore. Questo sistema di controllo della ventola può ridurre il rumore della ventola del sistema fino a 5,7 dB con carichi sostenuti. Grazie a questa soluzione auto-adattativa, gli utenti avranno sempre tutta la potenza di raffreddamento quando ne hanno più bisogno e un funzionamento decisamente più silenzioso quando lo desiderano. ASUS ha anche colto l’occasione per aggiornare l’interfaccia FanXpert con l’insieme completo di opzioni di calibrazione e controllo della ventola. La mappatura dell’input della temperatura e la mappatura della risposta della ventola sono entrambe disponibili in ambiente Windows tramite la comoda app Armory Crate.

Strumenti potenti per utenti esperti

La prima cosa che molti appassionati di hardware faranno con i loro nuovi processori AMD Ryzen serie 7000 e la scheda madre X670E è verificare le prestazioni extra ottenibili dal loro sistema attraverso l’overclocking. Nei carichi di lavoro con elevati thread si ottengono vantaggi sostanziali attraverso un overclock manuale su tutti i core. Tuttavia, per applicazioni con meno thread come i giochi, il Precision Boost Overdrive (PBO) integrato di AMD è spesso la scelta migliore. Questa tecnologia massimizza le performance analizzando automaticamente una serie di fattori, come la temperatura della CPU, il numero di attività attive e il consumo energetico, per incrementare in modo intelligente la velocità di clock.

Gli utenti finali non dovrebbero però dover scegliere tra PBO e overclock manuali “all-core”. Ecco perché ASUS ha sviluppato il Dynamic OC Switcher. Questa funzione ha debuttato nella leggendaria e più recente scheda madre ROG Crossshair VIII Dark Hero e ora ASUS integra il micro-controller su tutte le sue schede madri X670E. Questa funzione passa automaticamente da una modalità all’altra per assicurare le migliori prestazioni in base all’attività in corso. Dopo aver configurato un overclock manuale per attività più pesanti, gli utenti possono selezionare una soglia per l’attivazione del Dynamic OC Switcher, in base all’amperaggio e alla temperatura. Da quel momento, il sistema funzionerà con PBO per impostazione predefinita, ma passerà a un overclock manuale in modo dinamico per prestazioni multithread eccezionali, esattamente nel momento in cui questo si rende necessario.

Gli utenti possono sfruttare anche la nuova funzione Ryzen Core Flex per infrangere ogni limite attraverso un controllo discreto dei parametri di clock, erogazione di potenza e termici. Nella modalità più semplice, si può massimizzare il clock base durante carichi più leggeri e impostare step predefiniti per ridurre gradualmente le frequenze dei core della CPU all’aumentare della temperatura o dell’alimentazione. Questo sistema è estremamente adattabile e supporta più impostazioni per settare opportunamente i livelli di potenza, corrente e temperatura in modo indipendente affinché gli utenti possano adattare le prestazioni della CPU a loro piacimento.

La gamma ASUS X670E annuncia anche il ritorno del ROG True Voltician. Questo kit con oscilloscopio, in bundle con ROG Crosshair X670E Extreme e ROG Crosshair X670E Gene, semplifica il lavoro degli appassionati che necessitano di un’analisi dettagliata dei circuiti di alimentazione della scheda madre per ottenere i massimi livelli di prestazione dal proprio hardware. Una volta connesso al sistema, l’oscilloscopio presenta in modo intuitivo informazioni sulla tensione in tempo reale su uno strumento separato. Raccogliere i dati necessari per un overclock di livello professionale non è mai stato così facile.

Una grande scelta, con un vantaggio in più!

La nuova gamma ASUS X670E e X670, mai così ricca e completa, non solo non ha compromessi per dotazione, performance e funzionalità, ma al lancio offre anche un vantaggio ulteriore: scegliendo una nuova scheda madre AMD ROG, ROG Strix, TUF Gaming o ProArt si avrà diritto a ricevere in regalo una periferica ASUS o ROG a scelta tra cuffie, mouse o webcam, per un valore fino a 166 euro.

Per consultare tutte le opzioni disponibili, i rivenditori aderenti ed avere maggiori info sulla promozione è disponibile la pagina dedicata.

Le schede madri ASUS serie X670E / X670 saranno a breve disponibili sull’ eShop ASUS mentre sono già in vendita presso gli ASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS e i principali Partner commerciali ASUS ad un prezzo consigliato al pubblico a partire da 349,00 euro IVA inclusa.