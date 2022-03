Android Rocktab S108 e Rocktab S110: aggiornato il sistema operativo

WEROCK Technologies, produttore innovativo di tablet, notebook e computer portatili rugged, presenta un aggiornamento del sistema operativo ad Android 11 per i tablet rugged Rocktab S108 e Rocktab S110, entrambi apprezzati in ambienti particolarmente difficili.

Rocktab S108 e Rocktab S110 sono tablet compatti e robusti con display da 8″ o 10″. Offrono un interessante rapporto qualità-prezzo per gli ambienti di lavoro avversi. Oltre a un display luminoso per il lavoro all’aperto e un touchscreen compatibile con i gesti, i dispositivi sono dotati di numerose interfacce e dispongono di connettività LTE, GPS, Bluetooth e WLAN.

Punti salienti della serie Rocktab S100

Robuste tavolette industriali per uso professionale

Display luminoso e resistente ai graffi per il lavoro all’aperto con touch screen compatibile con i gesti

Batteria generosa per una giornata di lavoro completa

Ideale per ambienti difficili perché è resistente all’acqua e alla polvere IP67

Potenti opzioni di processori Intel e MediaTek

Produttività completa – scelta di Windows 10 Professional o Android 11 compresi i servizi di Google

Certificazione Google GMS con accesso a tutte le Google Apps, compresi Play Store e Google Maps

Connettività USB 2.0 e USB Tipo C

GPS integrato per il posizionamento

WLAN 802.11 a/b/g/n/ac a doppia banda, connessione Internet ad alta velocità 4G LTE e Bluetooth 4.0

Docking station e altri accessori disponibili

Prodotto neutro per il clima: tutte le emissioni di gas serra della produzione e del trasporto sono compensate

Influenzato dalla pandemia di Corona, Android 11 offre una messaggeria e una videotelefonia migliorate, una maggiore protezione dei dati, funzioni di sicurezza migliorate come “Scope Storage”, che permette alle app di girare in una sorta di sandbox, così come una migliore gestione degli aggiornamenti. Ma il lavoro è stato fatto anche sull’usabilità: Con la “Condivisione nelle vicinanze”, una migliore gestione del profilo o una migliore immissione di testo e voce, la lista dei miglioramenti è lunga.

“La nostra pretesa è quella di sviluppare prodotti durevoli per l’uso nell’industria”, dice Markus Nicoleit, amministratore delegato di WEROCK. “Quindi siamo anche particolarmente contenti che siamo stati in grado di continuare sulla stessa base hardware con questo aggiornamento. Questo estende il ciclo di utilizzo del prodotto, il che assicura una migliore impronta di carbonio sulla linea di fondo”, continua Nicoleit.

Come tutti i prodotti dell’azienda, l’impronta di carbonio dei tablet, che deriva inevitabilmente dalla produzione e dal trasporto, è completamente compensata attraverso progetti climatici Gold Standard del WWF. Rocktab S108 e Rocktab S110 sono disponibili per l’ordine ora con Android 11 e possono essere acquistati attraverso la vendita diretta o i partner di distribuzione. Gli utenti esistenti dei tablet Rocktab S108 e Rocktab S110 possono contattare WEROCK per un aggiornamento alla nuova versione. Oltre alla serie S100, l’azienda offre altri tablet rugged, notebook e dispositivi MDE.