ASUS: in Italia il laptop Zenbook 14X OLED Space Edition

ASUS ha annunciato oggi la disponibilità italiana della versione commemorativa Zenbook 14X OLED Space Edition, un prestigioso laptop in edizione speciale realizzato per celebrare il 25° anniversario della missione spaziale di 600 giorni del laptop ASUS P6300 e per rappresentare lo spirito ‘In Search of Incredible’ del brand ASUS.

Caratterizzato da un design che si rifà allo spazio e rifinito in uno speciale colore Zero-G Titanium, Zenbook 14X OLED Space Edition ricorda una pietra miliare nella storia dei computer portatili ASUS e incoraggia gli utenti a iniziare il loro viaggio di scoperta ed esplorazione per oltrepassare i propri limiti.

Caratteristica esclusiva della Space Edition è il futuristico ZenVision, un display OLED da 3,5 pollici incastonato esternamente sul telaio che visualizza messaggi e animazioni personalizzabili.

Questo portatile “extraterrestre” è progettato per offrire prestazioni stellari grazie a processori Intel® Core i7 Serie H di 12a generazione, grafica Intel Iris Xe, 16 GB di RAM, dischi SSD PCIe® 4.0 x4 e rete wireless Intel® WiFi 6E. L’ampio touchscreen 16:10 2.8K 90 Hz OLED HDR PANTONE Validated offre immagini ultra-realistiche certificate DisplayHDR™ True Black 500, con un gamut 100% DCI-P3 e la certificazione TÜV Rheinland contro l’eccessivo affaticamento degli occhi.

Un design a dir poco spaziale

Da quando un portatile ASUS P6300 ha affrontato la sua famosa missione spaziale nel 1998, i dispositivi ASUS sono diventati i perfetti alleati di coloro che vogliono esplorare oltre i limiti, alla ricerca dell’incredibile. La serie di laptop ASUS Zenbook ha l’affascinante caratteristica di sapersi proiettare audacemente nel futuro con potenza, velocità e immaginazione senza precedenti. Il design di questo nuovo portatile si ispira proprio a tutto questo, riprendendo elementi dall’evento spaziale del 1998. Il design di ASUS Zenbook 14X OLED Space Edition mira a riaccendere i ricordi di quel viaggio che è stata una parte importante della storia del brand ASUS. I temi e i motivi spaziali sono incorporati nello chassis, nei colori e nelle nuove tecnologie integrate in questo importante device.

Zenbook 14X OLED Space Edition è rifinito in un esclusivo colore Zero-G Titanium, che riflette il fatto che il titanio è ampiamente utilizzato nella costruzione di veicoli spaziali. Questa tonalità rimanda all’eccitante promessa di scoperta di un viaggio indimenticabile, come quelli nello spazio, ed è il colore perfetto per questo portatile unico nel suo genere.

Display OLED per un’immersione completa adornato dal minidisplay ZenVision sulla scocca

Il minidisplay ZenVision è uno schermo monocromatico OLED da 3,5 pollici integrato sul coperchio del portatile. La modalità Space Theme visualizza un tema animato, mentre le Smart Notification possono mostrare l’ora, la data o lo stato della batteria. È inoltre possibile visualizzare un messaggio di testo personalizzato.

ASUS Zenbook 14X OLED Space Edition assicura una grafica fuori dal mondo grazie al brillante schermo touchscreen 2,8K OLED HDR NanoEdge, con il suo ampio rapporto di aspetto 16∶10 che consente di vedere più pagine web e documenti rispetto a un display standard 16∶9. La gamma cromatica 100% DCI-P3 di livello cinematografico e l’accuratezza del colore PANTONE® Validated offrono colori ultra-vivi e ultra-accurati, mentre la certificazione DisplayHDR™ True Black 500 consente di vedere i neri reali per un maggiore realismo. È inoltre certificato TÜV per le basse emissioni di luce blu, per garantire la cura degli occhi degli utenti, anche durante lunghe sessioni di utilizzo.

Per una qualità audio senza pari, Zenbook 14X OLED Space Edition è dotato di un sistema audio stereo certificato Dolby Atmos e dagli esperti audio di Harman Kardon. Grazie all’amplificatore intelligente, in grado di fornire fino al 350% di volume in più rispetto a un amplificatore standard, è possibile godere di un suono potente e coinvolgente, cristallino e ultra-spaziale, per un intrattenimento e una comunicazione straordinariamente coinvolgenti.

Portabilità e solidità extraterrestri

Zenbook 14X OLED Space Edition è stato progettato per resistere alle esigenze dei viaggi nello spazio, ma anche a tutti i fastidiosi incidenti della vita quotidiana. È conforme ai severissimi protocolli di test SMC-S-016A dello US Space Systems Command Standard, che attestano la sua resistenza, da operativo, a temperature estreme (da -24 a 61 °C) e vibrazioni intense (20 – 2000 Hz) ed è stato sottoposto a test di sforzo secondo gli standard spaziali per la solidità di costruzione. Inoltre, soddisfa gli standard di resistenza MIL-STD 810H del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti.

Zenbook 14X OLED Space Edition è dotato di un eccezionale sistema di dissipazione del calore grazie alle heat pipe da 6 mm e 8 mm e a una doppia ventola a 87 pale che accelera efficacemente il trasferimento del calore. Le pale della ventola e la ventola sono realizzate con un polimero a cristalli liquidi che consente di essere più leggero e più sottile delle normali ventole. Ogni pala della ventola ha un design aerodinamico con curvatura 3D, che consente alla ventola di ottenere una migliore portata. Inoltre, le ventole utilizzano un cuscinetto fluidodinamico, che consente di ridurre le vibrazioni e la rumorosità rispetto ai normali sistemi di dissipazione del calore.

Connettività infinita, all’insegna del lavoro da remoto

Con un peso di soli 1,4 kg e uno spessore di 15,9 mm, l’ultraportatile Zenbook 14X OLED Space Edition è sempre pronto al decollo. Grazie alla sua offerta completa di porte I/O, è possibile effettuare qualsiasi connessione, ovunque, sia sulla Terra che oltre!

Ci si può collegare senza problemi alle più recenti periferiche ad alta velocità con le due porte Thunderbolt™ 4 USB-C® ultraveloci di Zenbook 14X OLED Space Edition, che supportano anche la ricarica rapida, i display esterni 4K UHD e una velocità di trasferimento dati fino a 40 Gbps. Sono presenti anche una porta HDMI, una porta USB 3.2 Gen 2 Type-A e un lettore di schede microSD. Un comodo jack audio combinato si occupa di tutte le comunicazioni e degli I/O audio.

Ricaricare lo Zenbook 14X OLED Space Edition è facile grazie a USB-C® Easy Charge, che supporta un’ampia gamma di caricatori standard USB-C® da 5-20V. È possibile utilizzare qualsiasi caricabatterie certificato PD (Power Delivery), compreso l’adattatore per la ricarica rapida da 100 watt in dotazione, oppure è possibile ricaricare mentre si viaggia in aereo (o da navicella spaziale!) con caricabatterie o power bank.

Le due porte Thunderbolt™ 4 USB-C® dello Zenbook 14X OLED Space Edition sono ultraveloci e ultraversatili. Supportano USB-C® Power Delivery e forniscono una velocità di trasferimento dati fino a 40 Gbps per periferiche ad alte prestazioni. Zenbook 14X OLED supporta inoltre fino a un massimo di quattro display, utilizzando le porte Thunderbolt™ 4 e HDMI14.

Prestazioni stellari

Prestazioni stellari a tutto tondo per una produttività senza sforzo sono garantite grazie ai più recenti processori Intel® Core™ i7 di 12a generazione, fino a 16 GB di memoria LPDDR5 e grafica integrata Intel Iris Xe. Zenbook 14X OLED Space Edition è inoltre dotato di un’unità di archiviazione SSD PCIe® 4.0 x4 ultraveloce e di Intel WiFi 6E (802.11ax) di classe gigabit, per cui l’attesa per le app o i siti web è un ricordo del passato. Per garantire le massime prestazioni ogni volta che se ne ha bisogno, la tecnologia termica ASUS IceCool a doppia ventola può essere configurata tramite l’app MyASUS.

Con l’aumento del lavoro a distanza e delle videoconferenze, abbiamo implementato la tecnologia audio ASUS AI a cancellazione del rumore per garantire una migliore esperienza d’uso. Questa tecnologia utilizza il machine learning per isolare i rumori indesiderati dal parlato umano. La funzione ClearVoice Mic nell’app MyASUS è in grado di filtrare il rumore ambientale e di normalizzare tutte le voci individuali in modalità Multi-presenter da posizioni diverse per una qualità ottimale delle conferenze di gruppo. La funzione ClearVoice Speaker filtra tutti i rumori ambientali, a parte il parlato umano, in modo che possiate sentire quello che dicono gli altri.