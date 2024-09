ASUS presenta i PC Copilot+ con processore Intel all’Always Incredible Media Day

ASUS ha presentato le sue ultime innovazioni tecnologiche all’Always Incredible Media Day di IFA 2024 di Berlino, in Germania. L’azienda ha sottolineato il suo impegno nella visione Ubiquitous AI. Incredible Possibilities presentando una nuova gamma di PC ASUS Copilot+ di nuova generazione. Dotati dei più recenti processori Intel® Core™ Ultra (Serie 2), offrono uno stile e delle prestazioni eccezionali per un’esperienza AI senza precedenti.

ASUS ha sfruttato tutto il potenziale dei processori Intel® Core™ Ultra (Serie 2), in tutta la sua gamma di computer portatili, ciascuno ottimizzato per le diverse esigenze di potenza e per le preferenze degli utenti. Questi nuovi PC ASUS AI superano la concorrenza grazie a prestazioni superiori, diversi fattori di forma e un’ampia gamma di prezzi che si adattano a diversi budget ed esigenze. Grazie a una NPU integrata che offre fino a 48 TOPS, questi PC consentono anche di sfruttare le funzionalità AI del dispositivo. I nuovi modelli riceveranno un aggiornamento gratuito alle esperienze1 Copilot+ per PC quando saranno disponibili.

La collaborazione dell’azienda con Intel è stata fondamentale per dare vita a questi dispositivi all’avanguardia. “I potenti processori Intel® Core™ Ultra alla base dei nostri ultimi laptop Zenbook, Vivobook, ExpertBook e del Mini PC NUC offrono prestazioni ineguagliabili e consentono un’ampia gamma di esperienze AI”, ha dichiarato Rangoon Chang, Corporate Vice President di ASUS, Consumer Business Unit. “Con questi nuovi dispositivi, insieme stiamo consentendo agli utenti di sfruttare tutto il potenziale dell’AI per godere di un’informatica più intelligente e intuitiva”.

“Insieme ad ASUS, stiamo elevando l’esperienza dei prodotti consumer e commerciali. I laptop ASUS alimentati da processori Intel® Core™ Ultra (Serie 2), offrono prestazioni ineguagliabili, una maggiore durata della batteria, ampie funzioni di sicurezza e funzionalità AI all’avanguardia. Dalla produttività alla creatività, questi prodotti offrono un nuovo standard per le esperienze degli utenti in tutti i settori”, ha dichiarato Michelle Johnston Holthaus, vicepresidente esecutivo e direttore generale del Client Computing Group di Intel.

PC Copilot+ per un futuro incredibile

Durante l’evento, ASUS ha presentato diverse innovazioni che preannunciano una nuova era per i PC. Questi nuovi dispositivi, dotati di un processore Intel® Core™ Ultra 9 (Serie 2) che offre fino a 48 NPU TOPS, porteranno in Windows 11 esclusive funzionalità AI on-device. Le esperienze Copilot+ per PC saranno accessibili tramite un aggiornamento gratuito non appena sarà disponibile2.

Lo Zenbook S 14 e lo Zenbook S 16 si sono distinti come punti di forza. Questi laptop OLED ultrasottili e ultraleggeri combinano perfettamente tecnologia avanzata e design elegante, offrendo stile ed efficienza eccezionali. La nuova serie Zenbook S è caratterizzata da uno chassis premium realizzato con l’esclusivo Ceraluminum™, un materiale ceramico high-tech disponibile in una gamma di colori ispirati alla natura. ASUS ha presentato anche il Vivobook S 14, pensato per chi esige prestazioni straordinarie in un design elegante e leggero, e i versatili Vivobook 14 Flip e Vivobook 16 Flip, dotati dei più recenti processori Intel® Core™ Ultra 7 (Serie 2) in computer portatili convertibili che elevano la produttività basata sull’intelligenza artificiale.

Tutti i nuovi modelli Zenbook e Vivobook saranno dotati dell’applicazione esclusiva ASUS StoryCube, un gestore intelligente di risorse digitali alimentato dall’intelligenza artificiale che sfrutta le capacità AI locali dei laptop per ottimizzare i flussi di lavoro creativi con funzioni quali la categorizzazione delle scene e la generazione di clip.

ASUS ha inoltre presentato la serie ExpertBook P, che segna un significativo progresso nei PC AI per imprenditori, professionisti e piccole imprese. L’ammiraglia di nuova generazione ExpertBook P5 offre una produttività impareggiabile con funzionalità AI all’avanguardia, grazie a un processore Intel® Core™ Ultra 7 (Serie 2) con un massimo di 48 NPU TOPS. Gli strumenti ASUS AI ExpertMeet migliorano ulteriormente l’esperienza con funzioni avanzate come la traduzione AI, i sottotitoli AI, i riassunti assistiti delle riunioni, la cancellazione del rumore AI e i watermark aziendali. La serie P comprende anche gli ExpertBook P3 ed ExpertBook P1, che offrono affidabilità, durata e sicurezza eccezionali per diversi ambienti di lavoro ed esigenze professionali.

Inoltre, ASUS ha presentato il mini PC ad alte prestazioni ASUS NUC 14 Pro AI, alimentato dal più recente processore Intel® Core™ Ultra 9 (Serie 2). Questo sistema compatto offre fino a 120 TOPS totali di piattaforma di prestazioni, rendendolo ideale per l’uso commerciale e le applicazioni di edge computing che richiedono capacità AI di livello superiore in un fattore di forma ridotto.

Serie Zenbook S: Realizzato con precisione e con prestazioni di alto livello

Il nuovo Zenbook S 14 (UX5406) ridefinisce i confini dei computer portatili ultraportatili, unendo un design raffinato a prestazioni eccezionali. Questo dispositivo premium è il più sottile ultraportatile ASUS da 14 pollici, con un profilo sottile di 1,1 cm e un peso di 1,2 kg. Dotato di un coperchio esterno realizzato con l’esclusivo materiale ASUS Ceraluminum, lo Zenbook S 14 combina la sensazione calda e tattile della ceramica con la resistenza dell’alluminio, creando un design davvero eccezionale e notevolmente resistente. L’area della tastiera dello chassis è ulteriormente arricchita da un design a griglia geometrica che comprende 2.715 prese d’aria di raffreddamento lavorate a CNC, ottimizzando il flusso d’aria e la dissipazione del calore per ottenere le massime prestazioni.

Nonostante il suo form factor ultra-sottile, lo Zenbook S 14 offre prestazioni potenti grazie al suo processore Intel® Core™ Ultra 9 (Serie 2), raggiungendo fino a 48 NPU TOPS e offrendo le più recenti esperienze AI. L’elegante chassis ospita un display Lumina OLED 3K 120 Hz, che offre immagini mozzafiato, mentre un sistema audio a quattro altoparlanti offre esperienze audio cinematografiche. La cancellazione del rumore AI garantisce chiamate in conferenza cristalline e la fotocamera FHD AiSense IR supporta gli effetti AI per migliorare le interazioni video.

Per completare le sue eccezionali prestazioni, lo Zenbook S 14 è dotato di una batteria di lunga durata da 72 Wh, di una gamma completa di porte I/O per una connettività senza interruzioni e di funzioni di sicurezza avanzate. Un touchpad 16:10 ingrandito, che incorpora gesti intelligenti e intuitivi, consente agli utenti di regolare senza sforzo la luminosità del display e il volume dell’audio. Lo Zenbook S 14 è ora disponibile per il pre-ordine sul sito ASUS e presso i rivenditori di tutto il mondo a un prezzo di partenza di $1,399.

ASUS ha presentato anche lo Zenbook S 16 (UX5606) , un portatile ultraportatile da 16 pollici elegante e leggero, dotato del più recente processore Intel® Core™ Ultra (Serie 2), perfetto per gli utenti fortemente dinamici che cercano uno spazio di lavoro esteso.

Vivobook S 14: massime prestazioni in un design minimalista

Vivobook S 14 (S5406SA) è un elegante computer portatile di 1,3 kg progettato per la produttività e l’intrattenimento in movimento, che unisce le prestazioni a un’estetica minimalista nel suo chassis interamente in metallo, sottile 1,39 cm. Dotato della tecnologia termica ASUS IceCool, con due ventole IceBlade a 97 pale e due prese d’aria, il notebook raggiunge un TDP massimo di 35 W, mantenendo prestazioni ottimali anche con carichi di lavoro impegnativi.

Alimentato da un processore Intel® Core™ Ultra 7 (Serie 2) con un motore AI fino a 47 NPU TOPS, il Vivobook S 14 eccelle nell’esecuzione efficiente di applicazioni AI. Un tasto Copilot dedicato fornisce una rapida assistenza AI per ottimizzare il flusso di lavoro, mentre la batteria da 75 Wh offre fino a 27 ore3 di utilizzo senza spina, garantendo la produttività per tutto il giorno.

Il design ergonomico del portatile include un’elegante tastiera ASUS ErgoSense con retroilluminazione RGB a zona singola personalizzabile e un touchpad ErgoSense ultra-grande per un maggiore comfort e controllo. Grazie alla connettività WiFi 7 ultraveloce, all’ampia gamma di porte I/O, al display 16:10 3K 120 Hz e al sistema audio Dolby Atmos® certificato da Harman Kardon, Vivobook S 14 è il compagno ideale per gli utenti dinamici che cercano un dispositivo potente e affidabile.

Vivobook 14/16 Flip: L’intelligenza artificiale incontra la versatilità

Vivobook 14 Flip (TP3407) è un notebook convertibile all’avanguardia, progettato per migliorare la produttività e l’intrattenimento di studenti e professionisti. La cerniera a 360° consente di passare senza problemi dalla modalità laptop a quella tenda, dalla modalità stand a quella tablet, consentendo agli utenti di adattare e migliorare tutti i flussi di lavoro con un unico dispositivo, con il supporto della penna ASUS Pen 2.0 che ne aumenta la versatilità. Il suo design ultra-sottile e leggero, con uno spessore di soli 1,7 cm e un peso di soli 1,5 kg, lo rende il compagno ideale per chi è sempre in movimento.

Il Vivobook 14 Flip è alimentato da un processore Intel® Core™ Ultra 7 (Serie 2), che offre fino a 47 NPU TOPS per un’esecuzione efficiente delle applicazioni AI e prestazioni senza sforzo.

Il dispositivo vanta una batteria altamente efficiente da 70 Wh, connettività WiFi 7 ultraveloce e un’ampia gamma di porte I/O per una connettività senza interruzioni. Il sistema audio Dolby Atmos garantisce una qualità del suono superiore, rendendolo una scelta potente e affidabile per chi cerca un portatile dinamico e dotato di intelligenza artificiale. Il Vivobook 14 Flip è dotato di uno straordinario schermo touchscreen FHD NanoEdge da 14 pollici, che offre immagini vivaci e un’esperienza visiva coinvolgente, perfetta sia per il lavoro che per il gioco.

ASUS ha inoltre presentato il Vivobook 16 Flip (TP3607) con un display OLED 3K da 16 pollici più grande, che offre una maggiore superficie dello schermo per una visione coinvolgente e una maggiore produttività senza compromettere le prestazioni.

Serie ExpertBook P: lavoro e intelligenza artificiale

ASUS ha presentato l’innovativa serie ExpertBook P, segnando un significativo progresso nell’AI-powered computing per imprenditori, prosumer e piccole imprese. L’ammiraglia ExpertBook P5 (P5405) guida la linea, con processori all’avanguardia Intel® Core™ Ultra (Serie 2) e l’integrazione degli strumenti ASUS AI ExpertMeet per un’esperienza di lavoro potenziata dall’AI senza precedenti. Questi strumenti rivoluzionano le riunioni online grazie a funzionalità avanzate come la trascrizione AI, la traduzione AI, i sottotitoli AI, i riassunti assistiti delle riunioni, la telecamera AI, la cancellazione del rumore AI e i watermark aziendali.

Sfruttando l’ultimo processore Intel, che vanta fino a 47 TOPS di NPU e fino a 120 TOPS totali di piattaforma, l’ExpertBook P5 è ottimizzato per l’esecuzione di applicazioni AI. La serie comprende l’ExpertBook P3 (P3405/P3605) e l’ExpertBook P1 (P1403/P1503), che offrono prestazioni affidabili e durata per piccole imprese e professionisti.

La serie ExpertBook P offre una sicurezza a più livelli che si estende fino al livello del BIOS, includendo funzioni avanzate come Secure Boot e un modulo TPM (Trusted Platform Module) discreto per proteggere da interventi non autorizzati all’avvio. Inoltre, offre uno strumento opzionale di backup SafeGuard, che esegue il backup dei dati importanti in modo sicuro con protezione crittografata. ASUS ha stretto una partnership con McAfee per preinstallare McAfee+ Premium Individual Unlimited su tutti i laptop della serie ExpertBook P, gratuitamente per un anno a livello globale a partire da settembre 2024. L’ExpertBook P5 migliora la sicurezza grazie all’esclusiva tecnologia di rilevamento deepfake alimentata dall’intelligenza artificiale, offrendo McAfee Deepfake Detector gratuitamente per un anno negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Australia per lo stesso periodo di tempo.

La serie ExpertBook P fonde perfettamente estetica e funzionalità robuste, senza compromettere la potenza. Incarna l’impegno di ASUS per la sostenibilità, integrando in modo prominente pratiche eco-compatibili. In particolare, l’ExpertBook P5 utilizza una lega di alluminio riciclato industriale e acciaio riciclato post-consumo, riducendo al minimo l’impatto ambientale e facendo da apripista all’uso di magneti riciclati nei computer portatili commerciali ASUS.

ASUS prevede di espandere la serie con nuovi fattori di forma, tra cui desktop e all-in-one, il cui lancio è previsto per il 2025.

ASUS NUC 14 Pro AI: un concentrato di intelligenza artificiale compatto

ASUS NUC 14 Pro AI rappresenta un progresso rivoluzionario nella tecnologia dei mini-PC AI NUC. Sfruttando l’ultimo processore Intel® Core™ Ultra 9 (Serie 2), offre prestazioni eccezionali grazie alla configurazione multi-architettura di CPU, GPU e NPU, raggiungendo fino a 120 TOPS totali della piattaforma. La sua potente NPU offre fino a 48 TOPS e migliora notevolmente le capacità di AI, fornendo prestazioni AI tre volte superiori per applicazioni all’avanguardia rispetto alla precedente generazione di processori Intel.

Alloggiato in uno chassis compatto da <0,6 L e con un’altezza del sistema di soli 34 mm, ASUS NUC 14 Pro AI bilancia elevate prestazioni con un design efficiente in termini di spazio, rendendolo perfetto per l’uso commerciale e per le applicazioni di edge computing. Combina capacità grafiche raddoppiate con un innovativo design LPDDR5x incorporato per prestazioni ad alta velocità e stabilità in un’ampia gamma di scenari IoT.

ASUS NUC 14 Pro AI garantisce un funzionamento affidabile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, grazie a una gestione termica avanzata, soddisfa gli standard di efficienza energetica EPEAT Climate+ e dà priorità alla sicurezza grazie a funzionalità come Secure Boot, riconoscimento delle impronte digitali e Trusted Platform Model (TPM) integrato. Gli altoparlanti e i microfoni integrati supportano i comandi vocali, mentre ASUS Control Center Remote Management e Windows Autopilot di Microsoft semplificano le operazioni IT e la distribuzione dei dispositivi. Inoltre, il raffreddamento intelligente garantisce prestazioni di picco anche in presenza di carichi elevati e il design tool-less semplifica gli aggiornamenti. Grazie all’eccezionale efficienza e affidabilità, ASUS NUC 14 Pro AI è la soluzione AI ideale per gli ambienti professionali più esigenti.