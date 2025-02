ASUSTOR lancia due nuovi prodotti per il settore enterprise

Cresce il listino prodotti dedicato al mondo enterprise di ASUSTOR, innovativo produttore di soluzioni per l’archiviazione dei dati, fondato nel 2011 con un investimento diretto di ASUSTek Computer. L’azienda annuncia la disponibilità dell’unità di espansione SAS JBOD Xpanstor 12R (AX7012R) e della scheda HBA SAS AS-SAS8e, due soluzioni che vanno ad arricchire ulteriormente la gamma di proposte dell’Azienda dedicate al settore enterprise.

Qualche dettaglio sulle novità ASUSTOR

Ideale per espandere la capacità di archiviazione dei NAS rackmount ASUSTOR compatibili con la scheda AS-SAS8e, come ad esempio i modelli delle serie Lockerstor 12R Pro e Lockerstor 16R Pro, l’unità di espansione JBOD Xpanstor 12R consente di disporre tramite tecnologia SAS di fino a 12 hard disk aggiuntivi, consentendo la creazione di un ambiente storage altamente affidabile per la gestione di ingenti volumi di dati.

Particolarmente semplice da configurare tramite lo Storage Manager del sistema operativo ADM, questa nuova unità di espansione lanciate da ASUSTOR offre il pieno supporto agli snapshot e permette la creazione di diverse tipologie di volumi, assicurando i massimi livelli di protezione ai dati.

Xpanstor 12R è dotato di due alimentatori da 650W e tre ventole hot-swappable, assicurando efficienza operativa e tolleranza ai guasti. In caso di problemi a un alimentatore, infatti, il sistema è in grado di passare automaticamente a quello di riserva per garantire la continuità operativa e la sicurezza dei dati mentre, per quanto riguarda il sistema di raffreddamento, le ventole hot-swappable consentono una sostituzione rapida senza la necessità di interrompere i servizi e riducendo così anche i costi di manutenzione.

Progettata per applicazioni enterprise, la scheda AS-SAS8e offre elevate prestazioni, massima affidabilità, basse latenze e ampie possibilità sul fronte della scalabilità. Quando viene abbinata ai NAS ASUSTOR rackmount di alta fascia dotati di slot PCIe integrati, questa scheda può essere facilmente gestita tramite lo Storage Manager del sistema operativo ADM, rappresentando la soluzione ideale per espanderne la capacità di archiviazione.

Per offrire la massima tranquillità all’utenza enterprise il nuovo Xpanstor 12R e l’AS-SAS8e sono coperti rispettivamente da una garanzia di 5 e 3 anni.

Principali caratteristiche di ASUSTOR Xpanstor 12R (AX7012R)

Chipset: SAS35X28R

Memoria integrata: memoria flash SRAM da 2 MB

Porte esterne: 2 porte SAS IN, 2 porte SAS OUT

Alloggiamenti unità: 12 HDD da 3,5” (SAS 2/SAS 3/SATA 3)

Sistema di raffreddamento: 3 ventole sostituibili a caldo (80×38 mm)

Alimentazione: 2 x Alimentatori da 650W

Tensione di ingresso: 100V-240V CA

Certificazioni: FCC / CE

Altre caratteristiche: Supporto hot-swap dei drive

Garanzia: 5 anni

Specifiche principali AS-SAS8e

Controller I/O: Broadcom SAS3808

Connettori esterni: 2 x4 SFF-8644 (HD esterni)

Host Bus: PCI Express 4.0 x8

Interfaccia Storage: SAS3

Requisiti di sistema: Lockerstor 12R Pro/ 16R Pro / PC

Garanzia: 3 anni

Disponibilità

Il nuovo Xpanstor 12R (AX7012R) e la scheda AS-SAS8e sono immediatamente disponibili.