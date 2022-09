Atlona amplia la serie Omega con un nuovo switcher a due ingressi, con hub USB e ricarica di dispositivi USB-C

Atlona, azienda Panduit, ha aggiunto un altro nuovo switcher versatile e conveniente alla sua vasta serie Omega di soluzioni di integrazione AV per le moderne applicazioni di presentazione, collaborazione e videoconferenza. Disponibile da subito, AT-OME-MH21-CP è dotato di ingressi HDMI e USB-C, funzionalità di integrazione avanzate, ricarica di dispositivi USB-C e un hub USB 3.0 integrato per periferiche di videoconferenza o display touch.

L’OME-MH21-CP combina tutte le funzionalità del popolare switcher AT-OME-MH21 di Atlona con la possibilità di ricaricare dispositivi come laptop, tablet e telefoni cellulari attraverso la porta USB-C del nuovo switcher.

“L’OME-MH21 originale continua a offrire una soluzione potente ed economica per l’integrazione di dati AV e USB per le huddle room, le piccole sale riunioni e altri spazi meeting”, ha dichiarato Paul Krizan, Product Manager di Atlona. “Il nuovo OME-MH21-CP offre tutti gli stessi vantaggi e aggiunge ulteriore valore consentendo al presentatore o al partecipante alla riunione di ricaricare il proprio dispositivo mentre è seduto al tavolo della riunione, senza bisogno di alimentatori o cavi aggiuntivi”.

Gli ingressi e le uscite dell’OME-MH21-CP sono conformi a HDCP 2.2 e supportano video 4K, 60 Hz, 4:4:4 e HDR. Il downscaling da 4K a 1080p di alta qualità è disponibile quando lo switcher è collegato a un display HD. Nel frattempo, l’ingresso USB-C dell’OME-MH21-CP fornisce un’interfaccia AV diretta con i laptop e i dispositivi mobili più recenti, oltre alla connettività dati con l’hub USB 3.0 integrato e alla già citata capacità di ricarica dei dispositivi. La connessione USB-C si combina con le due porte USB di tipo A e l’interfaccia USB di tipo B dello switcher per supportare fino a due PC host più due dispositivi periferici come microfoni, altoparlanti, telecamere, soundbar o display interattivi. È l’ideale per le applicazioni di videoconferenza basate su software, in quanto consente di commutare facilmente video e USB tra i PC host.

L’OME-MH21-CP offre anche funzioni di integrazione e comodità per l’utente, tra cui il controllo automatico del display, il de-embedding dell’audio e la selezione automatica degli ingressi, che passa in modo intelligente da un ingresso all’altro quando si aggiungono o tolgono sorgenti per un funzionamento senza contatto. Come gli altri switcher Atlona Omega, l’OME-MH21-CP può essere configurato e monitorato in remoto tramite LAN o WAN attraverso il sistema di gestione Atlona ed è coperto da una garanzia limitata di 10 anni.