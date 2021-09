Atlona lancia il sistema di controllo “All-in-One” Velocity

Atlona, un’azienda di Panduit, ha ampliato la gamma di opzioni relative alla piattaforma di controllo AV Velocity IP-enabled con il lancio del dispositivo “All-in-One” AT-VTPG-1000VL che combina un touch panel da 10 pollici con un gateway Velocity integrato, semplificando le installazioni che richiedono il controllo di una sola stanza o sistema AV.

“Mentre la nostra architettura Velocity di seconda generazione offre un’eccezionale efficienza supportando distribuzioni multi-room attraverso un gateway hardware o software, le applicazioni AV per una singola stanza possono beneficiare di un approccio ancora più snello“, ha dichiarato David Shamir, Vice President del Product Management di Atlona. “Il VTPG-1000VL fornisce un’alternativa all-in-one per il controllo AV nelle singole stanze, riducendo i componenti e semplificando la configurazione per le sale riunioni a numero contenuto, per spazi educativi, per le esigenze del mondo hospitality o in contesti di vendita al dettaglio”.

La superficie touch da 10 pollici del VTPG-1000VL ha una risoluzione nativa di 1280×800 e fornisce un’ampia area di interfaccia grafica per una facile gestione di sofisticate applicazioni di controllo. Lo stile contemporaneo e raffinato si adatta a qualsiasi ambiente AV moderno, mentre l’illuminazione LED luminosa che circonda la cornice esterna del pannello aggiunge enfasi alle funzioni di controllo AV o alla visibilità dello stato di programmazione della stanza.

Il gateway Velocity integrato nel nuovo touch panel supporta il controllo del sistema AV per una stanza con un massimo di 24 dispositivi e due pannelli di programmazione, eliminando la necessità di processori di controllo aggiuntivi e lo spazio per supportarli. La configurazione intuitiva, basata su browser, permette una configurazione facile e veloce guidando gli utenti attraverso l’aggiunta di apparecchiature AV alla stanza, la selezione o la personalizzazione delle interfacce utente e il dettaglio delle macro di controllo.

L’architettura basata su IP di Velocity riduce i componenti e semplifica il cablaggio controllando più dispositivi AV attraverso la connessione Ethernet del VTPG-1000VL. Per i dispositivi AV che non supportano il controllo IP, la linea VCC Atlona di convertitori di comandi IP offre compatibilità con RS-232, IR e segnali di controllo di relè/sensori. L’alimentazione remota tramite Power over Ethernet (PoE) semplifica ulteriormente il cablaggio sfruttando un unico cavo di rete per dati e alimentazione.

Il VTPG-1000VL è disponibile nelle versioni nera o bianca e include un doppio supporto da vetro e da parete compatibile con le aperture a una porta di USA, Regno Unito e UE. Il kit da tavolo opzionale AT-VTP-VTM consente il posizionamento indipendente su un tavolo da riunione o su un podio, mentre una foratura standard VESA 75 garantisce la compatibilità con supporti di terze parti.