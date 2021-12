Atlona lancia la piattaforma di presentazione wireless AT-WAVE-101

Atlona, un’azienda di Panduit, prosegue il suo percorso di innovazione in ambito BYOD AV, con il lancio della piattaforma di presentazione e collaborazione wireless AT-WAVE-101. Progettata per una facile condivisione dei contenuti da dispositivi iOS, Android, Mac, Chromebook e Windows, la WAVE-101 è disponibile immediatamente e permette a un massimo di quattro presentatori di visualizzare i loro contenuti sullo schermo simultaneamente in layout che si adattano dinamicamente.

“Le funzionalità wireless BYOD integrate dei nostri switcher AT-UHD-SW-510W e AT-OME-MS52W sono state molto apprezzate dai nostri clienti, ma abbiamo anche visto crescere la domanda per un dispositivo wireless autonomo da utilizzare da solo o come parte di un sistema AV più grande”, ha dichiarato David Shamir, Vice President del Product Management di Atlona. “Il WAVE-101 sfrutta la nostra vasta esperienza BYOD e il feedback dei clienti per soddisfare questa esigenza, insieme a diverse caratteristiche uniche e molto performanti a un prezzo competitivo”.

Il WAVE-101 supporta direttamente tutti i più diffusi protocolli di casting wireless nativi dei dispositivi, tra cui AirPlay, Google Cast e Miracast. Ciò consente un’eccezionale comodità per le presentazioni ad hoc, senza necessità di configurazione preliminare, mentre la crittografia dei contenuti e i codici PIN generati in modo casuale – visualizzati sulla schermata di benvenuto del WAVE-101 – assicurano una condivisione wireless sicura. Il WAVE-101 è dotato di una modalità di layout dinamico, in attesa di brevetto, che adatta automaticamente il layout su schermo per un massimo di quattro partecipanti quando viene aggiunta una nuova fonte di contenuti, un presentatore si disconnette dal sistema o un dispositivo mobile collegato viene ruotato tra l’orientamento verticale e orizzontale.

Progettato per l’uso in aule, spazi per riunioni e altri ambienti di collaborazione, il WAVE-101 è ugualmente adatto da solo o come parte di una soluzione AV integrata. Il dispositivo compatto può essere installato discretamente vicino a un display per una facile condivisione di contenuti ad hoc o utilizzato insieme a uno switcher per migliorare un sistema AV nuovo o esistente con connettività BYOD wireless e multipartecipante.

Sebbene sia ideale per una vasta gamma di presentazioni e scopi di collaborazione, il WAVE-101 offre funzioni a valore aggiunto progettate specificamente per migliorare le esperienze di apprendimento negli ambienti educativi. La modalità istruttore, accessibile attraverso l’intuitiva interfaccia web del WAVE-101, consente una facile gestione e moderazione di più studenti presentatori attivi e in attesa. Inoltre, le sessioni possono essere trasmesse in streaming dal vivo su YouTube per l’apprendimento a distanza, mentre la riproduzione integrata di immagini memorizzate localmente, file multimediali (fino a 4K a 60 fps) e contenuti sorgente di YouTube consente di incorporare facilmente materiali di lezione supplementari.

Il WAVE-101 è dotato di un firewall configurabile e supporta le funzioni e i protocolli di sicurezza di rete standard del settore, compresi WPA2-PSK e la crittografia AES-128. Il punto di accesso Wi-Fi integrato del dispositivo può anche agganciarci al firewall della LAN del cliente, se lo si desidera per motivi di sicurezza. Più dispositivi WAVE-101 possono essere configurati in remoto, monitorati e gestiti in rete attraverso il software gratuito Atlona Management System (AMS), parte della piattaforma di controllo e gestione Velocity System AV dell’azienda. Ulteriori vantaggi dell’integrazione includono il controllo programmabile del display IP, il supporto per piattaforme di digital signage basate su URL come fonti di input e l’interfacciamento audio AES67 in rete per l’integrazione con sistemi audio su IP.

L’AT-WAVE-101 è coperto da una garanzia di tre anni sul prodotto.