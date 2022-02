Autopeg Eco Keeper: il primo Keeper della nuova gamma Eco di Checkpoint

Checkpoint Systems, fornitore globale di soluzioni verticalmente integrate per il retail, ha lanciato Autopeg Eco Keeper, una soluzione innovativa e sostenibile che consente di migliorare la prevenzione delle perdite dei prodotti confezionati in blister di plastica o cartone.

Autopeg Eco Keeper costituisce un forte deterrente visivo contro i furti, consentendo ai retailer di proteggere la merce di valore che di solito è esposta sui ganci a parete. Resistente agli urti e alle manomissioni, può essere riutilizzata all’incirca 2000 volte. Per i retailer che si pongono come obiettivo la riduzione delle emissioni di carbonio, questo prodotto offre una netta diminuzione della quantità di plastica utilizzata, inoltre, il materiale di cui è fatto, il PET (polietilene tereftalato), lo rende altamente riciclabile.

Sfruttando il sistema Universal Autopeg di Checkpoint, che permette di esporre in modo sicuro una vasta gamma di prodotti sui ganci a parete, i retailer hanno a disposizione due opzioni: una per i prodotti meno a rischio di furto e l’altra per quelli ad alto rischio. Per i primi, i retailer possono semplicemente usare la soluzione Autopeg, mentre per i secondi possono utilizzare anche l’AutopegTM Eco Keeper® per aumentarne il livello di sicurezza.

L’Autopeg Eco Keeper può essere utilizzato con qualsiasi tipo di Autopeg, compresi quelli che utilizzano latecnologia AM o RF, nonché i meccanismi di chiusura S3, Standard o SuperLock. La custodia si adatta rapidamente al prodotto, con il minimo disturbo, facilitando le operazioni di riassortimento degli scaffali degli assistenti alla vendita, anche in quei negozi molto affollati.

Lo stesso Universal Autopeg presenta il comodo sistema di fissaggio a parete con perno singolo per i fori singoli, con un design giallo brillante personalizzabile e il lucchetto nero, marchio registrato di Checkpoint, per scoraggiare i potenziali ladri. È un dispositivo molto facile e semplice da rimuovere, che assicura una esperienza in cassa seamless, sia per il personale del negozio che per i clienti.

“Uno dei nostri obiettivi chiave è quello di garantire la protezione del pianeta, mentre proteggiamo i prodotti. La nostra gamma di soluzioni deve essere sostenibile, a partire dal concept iniziale fino alla consegna in store, e il nuovo Autopeg Eco Keeper è un ottimo esempio di questo pensiero ‘Eco’,” commenta Irene Fernández EMEA BDM Alpha High Theft Solutions di Checkpoint Systems. “Questi prodotti sono anche riutilizzabili, quindi i retailer possono combinarli in base alle loro esigenze di riduzione delle differenze inventariali”.

Autopeg Eco Keeper è già disponibile.