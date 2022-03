Battery Cam nell’ecommerce di Melchioni Ready

Battery Cam è la nuova telecamera di sicurezza da esterno a marchio Hom-io, acquistabile sullo store online Melchioni Ready. Si tratta di una soluzione domotica robusta e resistente alle intemperie con un grado di impermeabilità IP65.

Questa soluzione non necessita necessariamente di cavi per l’alimentazione in quanto è dotata di batterie ricaricabili con capacità di 9600 mAh. La telecamera da esterno Battery Cam è configurabile e gestibile direttamente dallo smartphone attraverso l’App Hom-io, oppure, attraverso gli assistenti vocali Alexa e Google Assistant.

Questo dispositivo è in grado di garantire una rilevazione puntuale delle intrusioni, la telecamera Battery Cam, infatti, supporta la visione notturna e, inoltre, è dotata di sensore PIR, il sensore a infrarosso passivo, che si attiva fino ad una distanza di 8m e da un sensore ad Intelligenza Artificiale (AI) in grado di riconoscere la sagoma umana.

Questo prodotto offre immagini perfette in ogni condizione grazie a caratteristiche come: la risoluzione Full HD 1080P, il bilanciamento automatico del bianco e del nero con regolazione dell’esposizione e un’ottica a 130° grandangolare. Per di più Battery Cam consente di avere un audio a due vie per poter ascoltare e parlare attraverso la telecamera.

I dati raccolti dal dispositivo possono essere archiviati all’interno della scheda SD da 128GB in dotazione, oppure, direttamente sul cloud.

Tutte le informazioni raccolte sono criptate, questa telecamera, infatti, è dotata di un processore dedicato alla cifratura dei dati AES 256-bit.

La telecamera Battery Cam è acquistabile presso la rete di rivenditori autorizzati in Italia, oppure, comodamente online attraverso l’e-commerce Melchioni Ready.