Centri commerciali: la connettività smart dà una marcia in più

Nei centri commerciali moderni la connettività non è più solo un servizio accessorio: è un’infrastruttura fondamentale per garantire continuità operativa, sicurezza e una customer experience fluida. Dalla connessione Wi-Fi gratuita per i visitatori fino alla gestione dei sistemi di sicurezza, climatizzazione e logistica, la rete wireless è l’ossatura digitale del centro.

Progettare una rete efficace in questo contesto è tutt’altro che semplice: ambienti ad alta densità di dispositivi, edifici complessi su più livelli, interferenze tra reti e l’esigenza di segmentare l’accesso tra utenti diversi, rappresentano solo alcune delle sfide più comuni. A ciò si aggiunge la necessità di garantire velocità, stabilità e sicurezza anche nei momenti di massimo affollamento.

Le sfide reali della connettività nei centri commerciali .

Durante il fine settimana o in occasione di saldi e festività, migliaia di dispositivi si connettono contemporaneamente alla rete del centro commerciale. Smartphone dei clienti, tablet degli operatori, terminali POS, videocamere, sensori e sistemi di monitoraggio condividono lo stesso spazio wireless. In assenza di un’infrastruttura adeguata, è facile incorrere in rallentamenti, disconnessioni o addirittura blocchi dei servizi essenziali. La gestione delle reti guest e private deve essere accurata: i clienti devono poter navigare in modo semplice e sicuro, mentre gli operatori devono poter contare su una rete isolata per le transazioni e le attività amministrative. Anche la logistica interna, spesso gestita tramite terminali Wi-Fi e lettori barcode nei magazzini, richiede una copertura costante, comprese le aree tecnicamente difficili come piani interrati o ambienti con grandi superfici metalliche. Infine, la sorveglianza con telecamere IP e i sistemi di digital signage necessitano di una rete solida, capace di gestire grandi volumi di traffico video e aggiornamenti in tempo reale. In questo scenario articolato, una rete tradizionale o progettata senza lungimiranza può rivelarsi un ostacolo più che un vantaggio.

La proposta Cambium Networks per il Wi-Fi nei centri commerciali

Per affrontare tutte queste sfide, Cambium Networks propone un ecosistema completo di soluzioni wireless e strumenti di gestione pensati per ambienti ad alta densità e con esigenze complesse.

Un esempio concreto è l’access point XV3-8, un dispositivo Wi-Fi 6 di fascia enterprise, dotato di cinque radio interne che permettono di gestire migliaia di connessioni simultanee. Grazie alla presenza di una radio dedicata al monitoraggio dello spettro e al supporto per il Bluetooth Low Energy, è ideale per ambienti affollati come i centri commerciali, in cui occorre garantire connettività ai clienti, ai sistemi di pagamento e ai dispositivi IoT.

Per chi guarda già al futuro e desidera una rete pronta per il Wi-Fi 6E, Cambium offre l’access point XE5-8, che aggiunge la banda a 6 GHz per ridurre la congestione e migliorare la velocità, anche durante i picchi di traffico. Questo dispositivo, pensato per supportare fino a 2.500 client, rappresenta una scelta eccellente per le aree centrali di un mall, come food court, ingressi o zone dedicate agli eventi. Accanto ai dispositivi ad alte prestazioni, non mancano soluzioni più compatte e versatili come l’access point XE3-4. Dotato di tre radio, è perfetto per aree di media densità o per espandere la rete esistente senza rinunciare alla qualità del servizio. La flessibilità del portfolio Cambium permette così di progettare reti scalabili, adatte sia a grandi gallerie commerciali sia a centri più piccoli.

La rete fisica può essere gestita e ottimizzata grazie agli switch cnMatrix, che permettono una segmentazione sicura delle VLAN per isolare le reti guest da quelle operative. Infine, tutto l’ecosistema può essere monitorato in tempo reale tramite la piattaforma cnMaestro, una dashboard cloud che consente gestione centralizzata, provisioning automatico e diagnosi rapide, anche da remoto.

Una rete smart per un centro commerciale competitivo

Investire in una rete wireless avanzata non significa solo offrire Wi-Fi gratuito ai clienti: significa abilitare tutta una serie di funzionalità che migliorano la competitività del centro, come sistemi di pagamento sempre attivi, gestione efficiente della logistica, marketing dinamico, videosorveglianza in tempo reale, raccolta dati sui comportamenti dei visitatori. In sintesi, significa creare un ambiente digitale flessibile e pronto ad accogliere l’innovazione. Con Cambium Networks, gli spazi commerciali possono contare su un’infrastruttura solida, sicura e facile da gestire: una rete progettata per evolvere nel tempo, scalabile e personalizzabile, in grado di supportare i nuovi servizi digitali che i consumatori si aspettano.