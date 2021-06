Checkpoint Systems, partner globale e fornitore di soluzioni verticalmente integrate per il retail, ha presentato l’upgrade della sua piattaforma software HALO Internet of Things (IoT) RFID con il rilascio della nuova release HALO 12.2.0.

Sfruttando come base una tecnologia software che ha già riscosso un grande successo, quest’ultima versione della piattaforma IoT include una serie di nuove caratteristiche che la migliorano ulteriormente. Non solo vanta capacità di rifornimento dello stock ottimizzate e opzioni di selezione lingua ampliate per una maggiore usabilità e capacità di rollout internazionale più rapido, ma offre anche un sistema di reportistica aziendale esteso e un migliore supporto delle attività omnichannel in-store. In questo modo i retailer possono evadere gli ordini omnichannel direttamente nel punto vendita con maggiore semplicità, incidendo positivamente su produttività, redditività e customer experience.

Una nuova caratteristica chiave di HALO 12.2.0 è la funzione di riassortimento che aggrega ed elenca i prodotti da selezionare, raggruppando i singoli articoli insieme, invece che singolarmente, velocizzando i processi di e-commerce. Il personale del negozio ha inoltre la possibilità di scegliere gli articoli o l’SKU del modello a seconda del codice prodotto, rendendo il processo di localizzazione delle scorte e la loro consegna al negozio significativamente più facile ed efficiente. Ciò consente non solo di diminuire il tempo impiegato ottimizzando le operazioni in negozio, ma significa anche che si riducono le tempistiche di attesa dei clienti, migliorandone l’esperienza complessiva all’interno del punto vendita.

Soluzione RFID per il retail basata sui dati per i negozi connessi, HALO è una piattaforma incentrata sull’azione che favorisce la massima efficienza, guidando le task che più contribuisono al fatturato del punto vendita. Suggerendo informazioni mirate e utilizzabili in tempo reale, i retailer possono impostare in modo accurato ed efficace le attività da generare automaticamente. HALO è una piattaforma software proattiva, piuttosto che reattiva e da oggi, grazie alle funzionalità potenziate, può fare ancora di più.

Quali sono i vantaggi di HALO per i clienti di Checkpoint?

• Capacità di replenishment migliorate che semplificano la selezione e il rifornimento dei reparti del punto vendita in maniera più veloce ed efficiente. Questo fa risparmiare tempo ai retailer, migliora l’esperienza d’acquisto dei clienti e fa aumentare le entrate.

• Maggiore capacità di ricezione degli store, fornendo loro una migliore visibilità su merce in arrivo e stock, incentivando le vendite assicurando che i prodotti arrivino più velocemente in negozio.

• Ottimizzazione dell’offerta ominichannel del negozio con attività di spedizione e imballaggio ancora più efficienti: in questo modo i retailer possono sfruttare i propri punti vendita per gestire con successo gli acquisti multi-canale.

• Incremento continuo delle opzioni di gestione dei tag RFID con feature sempre nuove e compatibili con un’ampia varietà di opzioni di etichettatura, fornendo processi facili da implementare e in grado di rendere il lavoro dei dipendenti più efficiente.

• Reportistica estesa per una comprensione completa e a 360 gradi delle performance con metriche di KPI che supportano e facilitano l’applicazione di strategie aziendali efficienti.

• Compatibilità con più dispositivi RFID: la piattaforma software è stata resa compatibile con una gamma ancora più ampia di tecnologie già utilizzate dai negozi.

• Più opzioni per l’analisi dell’inventario tramite un nuovo standard API che semplifica le connessioni a diversi sensori fissi, robot e droni. Questo rende il processo di inventario del magazzino più accurato ed efficiente.

• Capacità di traduzione estese, che facilitano una personalizzazione rapida ed efficace per le lingue locali. In questo modo HALO può essere impiegato più velocemente a livello internazionale.

Phil Fisher, HALO Software Product Director di Checkpoint Systems, commenta: “Checkpoint rilascia regolarmente nuove estensioni della piattaforma software HALO RFID. Abbiamo un team tecnico interamente dedicato allo sviluppo e al miglioramento costante delle sue funzionalità, in modo da poter pianificare e lanciare aggiornamenti, che contribuiscano a generare cambiamenti positivi nelle operazioni del Retail. Di conseguenza, HALO continuerà ad evolversi e ad aiutare i Retailer a migliorare le proprie prestazioni finanziarie, a supportare la multi-canalità e l’esperienza dei propri clienti”.

HALO è una piattaforma Software-as-a-Service che fa parte del pacchetto di soluzioni RFID di Checkpoint per il retail. Tiene traccia di qualsiasi prodotto etichettato lungo la supply chain di un retailer, raccogliendone i dati dai lettori RFID nei negozi e nei centri di distribuzione. La piattaforma è sincronizzata con i software ERP (Enterprise Resource Planning) e WMS (Warehouse Management System), guidando la precisione dell’inventario, la disponibilità a scaffale e l’efficienza dell’intera supply chain. Il pacchetto SaaS Store Inventory di HALO consente l’inventario, il rifornimento degli scaffali, la conformità dell’esposizione dei prodotti, la ricezione e la spedizione efficiente delle merci, l’evasione degli ordini omnichannel e tante altre funzioni, il tutto attraverso task basate sulla raccolta e l’analisi dei dati.