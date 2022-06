Con devolo connessione internet stabile e veloce

Una connessione internet sempre più stabile e veloce permette di potenziare al massimo lo smart working e, durante il tempo libero, il divertimento attraverso lo streaming video e i giochi online. Molto spesso, però, il router non è sufficiente per alimentare tutti i dispositivi terminali di un intero spazio abitativo. Ecco allora che devolo offre una soluzione potente, semplice ed economica: il ripetitore WiFi.

devolo WiFi 5 Repeater 1200 come ripetitore del segnale Wi-Fi

devolo WiFi 5 Repeater 1200 (disponibile al prezzo di 59,90 euro nei negozi e online) è perfetto per spazi abitativi di piccole e medie dimensioni, o per colmare le lacune del Wi-Fi su un piano. L’adattatore dal design tradizionale devolo si collega semplicemente alla presa di corrente ed è pronto all’uso in un attimo. Basta premere i pulsanti WPS sul router e sul ripetitore, il booster Wi-Fi permette una velocità di trasmissione dati lorda fino a 1.200 Mbps. Da un tablet o un computer portatile a una console di gioco o persino a una smart TV, è finalmente disponibile una connessione Internet veloce per qualsiasi dispositivo, sia che faccia parte dell’ufficio di casa o dell’impianto home cinema.

Caratteristiche forti per un Wi-Fi forte

Utilizzando devolo WiFi 5 Repeater 1200, i terminali beneficiano di una connessione basata sullo standard Wi-Fi 5 di ultima generazione. Ciò significa migliori prestazioni Wi-Fi, perché anche il Multi-User MIMO (MU-MIMO) fa parte del pacchetto. Questa tecnologia controlla automaticamente i flussi di dati e non si sovraccarica, anche in presenza di più terminali collegati contemporaneamente al ripetitore.

Il band steering fornisce un ulteriore supporto e utilizza la banda di frequenza più adatta per indirizzare le connessioni specifiche. Come ripetitore dual-band, devolo WiFi 5 Repeater 1200 comunica sia su 2,4 GHz che su 5 GHz per garantire la capacità di fornire il miglior risultato possibile. E lo fa con una sicurezza eccezionale: i moderni standard di sicurezza WPA3 e WPA2 garantiscono una crittografia all’avanguardia che protegge i dati personali da accessi non autorizzati.

Per una connessione internet stabile e veloce

Nonostante la tecnologia all’avanguardia, devolo WiFi 5 Repeater 1200 è un dispositivo facile da installare e straordinariamente versatile. Funziona con tutti i router, i terminali o altri ripetitori ed è pronto per essere utilizzato ovunque sia disponibile una presa di corrente. Di conseguenza, fornisce un Wi-Fi potente nel punto esatto in cui è necessario, persino in giardino, a condizione che venga utilizzata una protezione sufficiente contro le intemperie. Il ripetitore è dotato anche di una porta Ethernet per accogliere i dispositivi che dispongono solo di una connessione via cavo. Questo lo rende un dispositivo perfetto per fornire supporto in luoghi come l’angolo dell’intrattenimento. Inoltre, il pratico indicatore di segnale a quattro livelli consente di controllare la qualità della connessione in qualsiasi momento, facilitando così la ricerca del punto di installazione ideale.

Bonus aggiuntivo: se è presente un cablaggio di rete strutturato, il ripetitore può essere utilizzato anche solo come punto di accesso. È sufficiente collegare il ripetitore a una presa di corrente disponibile, utilizzare un cavo Ethernet per collegarlo alla presa di rete e godere finalmente di un Wi-Fi veloce!

Wi-Fi di alto livello, servizio di alto livello

Questa funzionalità rende devolo WiFi 5 Repeater 1200 il booster Wi-Fi perfetto per gli spazi abitativi di piccole e medie dimensioni o per le singole aree in cui l’Internet wireless non riesce a raggiungere il suo scopo. L’applicazione gratuita Home Network per dispositivi mobili Android e iOS guida gli utenti attraverso il semplice processo di configurazione e consente di regolare tutte le impostazioni importanti in qualsiasi momento. Come per tutti gli altri prodotti devolo, l’Azienda mette a disposizione aggiornamenti regolari. La garanzia di tre anni del produttore completa il solido impegno di assistenza.