INTRED ritorna alla Milano Football Week

Intred, operatore di telecomunicazioni di riferimento nel territorio della Lombardia, sarà presente a Milano come Partner della quarta edizione della Milano Football Week, il grande evento dedicato al mondo del calcio organizzato da Gazzetta dello Sport.

Da sabato 6 a domenica 14 giugno nel complesso di CityLife, tifosi e appassionati potranno vivere il mondo del calcio da protagonisti, con tornei, giochi, sfide e momenti di intrattenimento aperti a tutte le età; ci sarà spazio anche per podcast e talk dedicati al racconto sportivo e ai suoi protagonisti.

Dal 2024, Intred aderisce con entusiasmo a questa iniziativa; quest’anno, la Società ritorna alla Milano Football Week per mettere in gioco il proprio spirito dinamico e raccontare la performance e l’affidabilità dei servizi offerti. La partecipazione all’evento conferma ancora una volta il legame di Intred con il territorio e con il mondo dello sport, ambito con cui l’azienda condivide valori come inclusione, partecipazione e connessione tra le persone.

Presso la Cargo Bike di Intred, i visitatori troveranno gioco, intrattenimento, gadget e promozioni dedicate. Sarà un momento per fare squadra, divertirsi e scoprire ancora più da vicino il mondo della connessione ultraveloce di Intred. I giocatori inoltre potranno cimentarsi nel Subsoccer, in una speciale postazione di gioco completamente brandizzata Intred.

Giulia Peli, Marketing Manager di Intred, commenta: “Intred è molto felice di tornare a Milano per questo appuntamento: con queste iniziative ci connettiamo alle passioni sportive, sempre più rilevanti nel contesto sociale e storico attuale. La Milano Football Week è estremamente coerente con i nostri valori di inclusione e partecipazione. Per questo motivo abbiamo deciso di aderire, consapevoli che il calcio abbia una forza particolare nell’unire le persone più diverse. Inoltre, quest’anno ricorre il nostro trentesimo anniversario e con questo evento confermiamo cosa ci spinge da trent’anni: la volontà di supportare il territorio con la digitalizzazione e l’inclusione, diventando partecipanti attivi dello sviluppo di persone e aziende. Tutto questo, affiancandoci a un partner estremamente noto e dal riconosciuto valore come La Gazzetta dello Sport. Vi aspettiamo alla nostra stazione di Subsoccer per un momento di divertimento alla portata di tutti, per giocare a calcio in una maniera molto originale”.