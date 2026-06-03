Snom potenzia il proprio programma per i partner di canale per una maggiore efficienza e maggiori competenze

Fin dalla sua nascita, Snom Technology, produttore di soluzioni per le telecomunicazioni su IP ad uso professionale riconosciuto a livello mondiale, ha costruito la propria crescita su un rapporto stretto con il canale, investendo costantemente nella collaborazione con distributori, rivenditori a valore aggiunto e operatori. In linea con questa strategia, l’azienda rafforza oggi il sostegno ai propri partner certificati attraverso due interventi complementari: la semplificazione dell’accesso alle condizioni di acquisto e bonus riservati ai partner Gold e Silver e l’introduzione, nell’ambito del Competence Center, di percorsi tecnici dedicati alle principali categorie di prodotto Snom: telefoni desktop, soluzioni DECT e terminali per il settore Hospitality.

Le nuove iniziative mirano a rendere più efficiente la collaborazione operativa e, parallelamente, a rafforzare le competenze tecniche del canale, supportando i partner nella gestione di progetti di comunicazione sempre più articolati.

Un programma partner più snello sul piano operativo

Finora, per beneficiare dei bonus post vendita previsti dal programma, era necessario sottoporre la relativa documentazione alla validazione da parte di Snom. Ora l’azienda ha notevolmente semplificato questo processo: i partner Gold e Silver possono beneficiare, direttamente in fase di acquisto, delle condizioni economiche loro assegnate, inclusi sconti e bonus dedicati attraverso il distributore ufficiale Snom da loro prescelto. Non è quindi più necessaria alcuna verifica a posteriori, basata sull’invio dei documenti d’acquisto.

Per i partner questo significa meno oneri amministrativi, maggiore trasparenza e una gestione notevolmente più rapida. Allo stesso tempo, il modello crea strutture chiare e affidabili per la distribuzione, poiché i partner Gold e Silver beneficiano delle condizioni economiche e del supporto fornito dal distributore ufficiale Snom da loro scelto.

La nuova struttura rafforza inoltre la competitività dei partner Snom sul mercato: rispetto agli altri rivenditori specializzati, i partner Gold e Silver possono accedere a condizioni di acquisto più interessanti e proporre ai propri clienti finali le soluzioni Snom a prezzi più competitivi.

Il Competence Center risponde alla crescente complessità dei progetti

Parallelamente, Snom ha ampliato e riorganizzato in modo sistematico la propria offerta formativa con il nuovo Competence Center. Se in passato la domanda si concentrava soprattutto sulla formazione in presenza, oggi prevalgono i formati digitali.

Il Competence Center funge da piattaforma centrale per la condivisione di Know-How con i rivenditori specializzati, system integrator, installatori e distributori. L’obiettivo è realizzare i progetti in modo più sicuro, accelerare le implementazioni e ridurre durevolmente il carico di supporto. Le certificazioni contribuiscono inoltre a rendere visibile sul mercato il know-how tecnico acquisito.

Alla base di questa ottimizzazione c’è la crescente complessità delle moderne soluzioni VoIP e di comunicazione, la cui realizzazione richiede solide competenze in fase di pianificazione, installazione e gestione.

Focus su formazione orientata alla pratica

I corsi vanno volutamente oltre la classica formazione di prodotto. Sono tenuti da tecnici dei reparti Engineering e Support e si basano su scenari progettuali reali. I partecipanti lavorano con hardware reale e configurano i sistemi in condizioni vicine alla pratica quotidiana.

Il portafoglio formativo comprende diversi percorsi specializzati. Il corso “Snom Trained Specialist Desk Phone” fornisce le nozioni di base su installazione, provisioning e troubleshooting dei telefoni IP da tavolo. Il corso “Snom Trained Specialist DECT” copre invece la progettazione e la gestione di infrastrutture DECT, dalle installazioni single-cell fino agli ambienti multi-cell più complessi.

Specializzazione in ambienti Hospitality

Con il corso “Snom Trained Specialist Hospitality”, Snom risponde inoltre in modo mirato alle esigenze del settore alberghiero e sanitario. L’attenzione si concentra su soluzioni di comunicazione conformi alle normative sulla protezione dei dati, specifici parametri di impiego e selezione rapida, nonché sui processi tipici di provisioning e gestione. Il programma comprende inoltre temi pratici quali la gestione dei dispositivi, il monitoraggio e la gestione del firmware.

Un’offerta formativa di respiro internazionale

I corsi sono proposti in diversi fusi orari e in più lingue, tra cui tedesco, inglese, francese, spagnolo, italiano e polacco.

«Con l’evoluzione del nostro programma partner e l’ampliamento del Competence Center, creiamo le basi per una collaborazione ancora più stretta ed efficiente con i nostri partner», afferma Gianmaria Tononi, Team Lead Support e responsabile del nuovo concept formativo di Snom. «Il nostro obiettivo è rendere gestibile la complessità tecnica e accrescere in modo duraturo la qualità dei progetti sul mercato.»