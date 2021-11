Con IRIScan Desk 6 approccio innovativo alla scansione

IRIS, azienda del Gruppo Canon, tra gli specialisti mondiali nelle soluzioni di scansione portatili e nei software PDF, annuncia il lancio di IRIScan Desk 6, un nuovo e versatile scanner per documenti portatile.

Oltre a supportare in modo concreto le esigenze legate alla formazione a distanza e ad aiutare chi è affetto da dislessia, il rivoluzionario scanner con fotocamera permette di convertire, modificare, creare, pubblicare e gestire documenti e libri.

Approccio innovativo alla scansione in tre versioni

Con l’ultimo nato IRIS offre, dunque, un approccio moderno e innovativo alla scansione, caratterizzato dalle migliori prestazioni di sempre! In abbinamento all’apposito software, i nuovi scanner garantiscono prestazioni eccezionali e sono facili da usare per creare tutorial, demo online o lezioni per la didattica a distanza.

La nuova gamma si compone di IRIScan Desk 6 12 MP A4 (proposto a 249 euro), IRIScan Desk 6 PRO 21 MP A3 (proposto a 349 euro) e IRIScan Desk 6 Business 32 MP A3 (proposto a 449 euro).

In questo modo, il nuovo e rivoluzionario ritrovato digitalizza qualsiasi documento, ricevuta, biglietto da visita, libro o raccoglitore.

Una soluzione due in uno pensata come ideale per la didattica a distanza e la registrazione di video tutorial, con tecnologia di sintesi vocale Text to Speech. Il nuovo nato include inoltre alcune funzioni basate sull’Intelligenza Artificiale (IA): appiattimento automatico dell’immagine curva del libro, mascheratura delle dita, rilevamento automatico delle pagine, riconoscimento di codici a barre ed estrazione dei valori dei codici a barre.

