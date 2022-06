Con Melchioni Ready tende e tapparelle diventano smart

Melchioni Ready, il distributore HSL del Gruppo Melchioni specializzato nella vendita attraverso canale e-Commerce di componentistica elettronica, elettromeccanica, utensileria e strumentazione al mondo B2B, presenta il nuovo modulo switch per tende e tapparelle, la soluzione ideale per rendere smart il controllo delle avvolgibili o delle tende elettriche.

Il modulo switch per tende e tapparelle fa parte della gamma Hom-io, il catalogo che Melchioni Ready dedica alla smart home. I prodotti Hom-io permettono di connettere e personalizzare ogni aspetto della quotidianità: illuminazione, riscaldamento, climatizzazione, elettricità, sicurezza e videosorveglianza.

Come tutti i dispositivi di questa gamma, il modulo switch è completamente gestibile da remoto attraverso la App Hom-io, disponibile sia per i dispositivi iOS sia per gli Android e compatibile con Google Home e Amazon Alexa.

Grazie a questa caratteristica, è possibile alzare e abbassare le tapparelle o le tende elettriche con il tradizionale pulsante ma anche direttamente dallo smartphone o con un comando vocale. Inoltre, il modulo supporta il comando fisico a pulsante interbloccato che lo rende compatibile con i tradizionali comandi per avvolgibili.

Con il modulo switch di Hom-io è possibile creare degli scenari automatizzati e gestirli direttamente attraverso la App; la funzione “Timer”, ad esempio, permette di impostare l’orario, la frequenza e la direzione di apertura e chiusura delle tende elettriche e delle tapparelle.

L’applicazione permette anche di regolare la percentuale di apertura e di calibrare il tempo necessario all’avvolgimento/svolgimento della serranda. Nello specifico, il modulo switch permette di scegliere tra due modalità:

· calibrazione rapida;

· calibrazione automatica.

La calibrazione rapida della serranda permette di scegliere manualmente il tempo di salita e discesa delle tende e delle tapparelle, con la calibrazione automatica, invece, è il modulo switch che imposta automaticamente i tempi di movimento.

Questo modulo switch per tende e tapparelle ha un grado di protezione IP20 ed è pensato per essere utilizzato al chiuso in un luogo asciutto con una temperatura compresa tra 0-40°C.

Le dimensioni sono ridotte, nello specifico misura 46x18x46mm (altezza x larghezza x profondità).

Infine, questo modello è in grado di collegarsi alla rete Wi-Fi domestica 2,4 GHz 802.11 b/g/n e alla rete elettrica 220-240V / 50-60Hz e supporta una corrente massima di 3A.

La scheda tecnica e maggiori informazioni sul modulo switch per tende e tapparelle di Hom-io sono disponibili direttamente sull’e-commerce (CLICCA QUI)