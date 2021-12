Con Rittal ePocket l’archivio di cablaggio è digitale

Rittal ed Eplan hanno annunciato “Rittal ePocket” l’archivio di cablaggio digitale sempre a portata di mano.

Chiunque si stato in un sito produttivo lo avrà visto: grossi raccoglitori di carta con la documentazione delle apparecchiature e dei sistemi all’interno dell’armadio: Rittal ed Eplan considerano questi metodi di lavoro obsoleti poiché oggi tutti i dati di progetto possono essere utilizzati in modo digitale e centralizzato. Al contrario, Rittal ePocket è il nuovo spazio nel cloud sostenibile e rispettoso dell’ambiente, perché elimina l’utilizzo della carta. Inoltre, gli operatori, i progettisti, i costruttori di quadri e gli addetti alla manutenzione troveranno più facile lavorare insieme grazie alla disponibilità di dati sempre aggiornati.

La carta regge qualsiasi cosa. Rittal ed Eplan credono però che sia inutile in tempi digitali. Con lo sviluppo di Rittal ePocket, l’archivio di cablaggio digitale, le aziende mettono in primo piano i dati digitali dell’armadio. Questo significa che la documentazione cartacea, ampiamente utilizzata, è diventata un ricordo del passato.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Uwe Scharf, Managing Director Business Units and Marketing di Rittal: «Con Rittal ePocket i nostri clienti fanno un altro passo per trarre beneficio dalla qualità dei dati, mentre le applicazioni nelle attività produttive e nel service sono in continua crescita. Se tutti i dati di progetto, come i disegni di cablaggio e di manutenzione, i certificati, di una macchina o di un impianto, sono disponibili in forma digitale, qualsiasi modifica può essere reinserita direttamente nel progetto e i possibili tempi di fermo possono essere ridotti al minimo».

Rittal ePocket: accesso al progetto tramite Eplan Cloud

Per far funzionare questo flusso di lavoro, ogni singolo prodotto della gamma di armadi Rittal VX25, VX SE, AX e KX avrà un proprio “archivio” nell’Eplan Cloud. Il cliente potrà accedere all’impianto e alla documentazione del sistema, incluso il gemello digitale, in Eplan Cloud tramite il QR code posizionato sull’armadio. I vantaggi aumentano se il cliente offre ad altri operatori la possibilità di accedere alla documentazione più recente. Gli addetti all’assistenza e alla manutenzione, ad esempio, possono accedere facilmente agli schemi elettrici direttamente sul sistema con uno smartphone o un tablet utilizzando la funzione integrata Eplan eView.

Dal processo digitale le aziende ne traggono vantaggi in modi diversi, dalla creazione degli schemi circuitali alla manutenzione: gli errori vengono eliminati più velocemente, e non è più necessario stampare ripetutamente fino a500 o più pagine di documentazione, il che rappresenta un chiaro risparmio di tempo. Il passaggio al cloud in sostituzione della carta aiuta anche l’ambiente, grazie alla riduzione delle emissioni di carbonio. E infine, non si rischiano incendi in caso la documentazione non venga conservata all’interno dell’armadio.

Gemello digitale in funzione

D’ora in poi, il gemello digitale accompagna il prodotto reale durante tutto il suo ciclo di vita. Con l’archivio di cablaggio digitale, la documentazione dell’impianto e del sistema è sempre aggiornata; è accessibile da qualsiasi dispositivo, ovunque si trovi durante il funzionamento.

Come concluso da Scharf: «Stiamo ampliando il nostro portafoglio per le attività produttive, poiché le opportunità per i nostri clienti e l’industria sono chiare. Le funzioni di tracciamento e le informazioni contenute nei dati sono in continuo aumento. Di conseguenza, gli operatori, i progettisti, i produttori di quadri di comando e i professionisti della manutenzione rimangono in contatto costante tra loro anche durante il funzionamento degli impianti».