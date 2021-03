Satellite Pro C50-G è il nuovo notebook da 15” che unisce prestazioni, produttività a un design elegante e un prezzo competitivo

Dynabook Europe annuncia per il prossimo mese di marzo Satellite Pro C50-G, il nuovo notebook da 15” che amplia la selezione di processori Intel di decima generazione disponibili, tra cui le CPU Core e Celeron.

Pensato per professionisti e studenti, il nuovo Satellite Pro C50-G unisce prestazioni, produttività a un design elegante e un prezzo competitivo.

Portatile per definizione

Satellite Pro C50-G è il risultato di un’attenta ricerca e si traduce nell’equilibrio tra prestazioni e funzionalità, design e mobilità. L’elegante colore blu scuro regala al notebook uno stile contemporaneo. La nuova gamma integra processori Intel, memoria DDR4 fino a 16GB e veloci opzioni di archiviazione SSD fino a 512GB che garantiscono prestazioni di alto livello.

Con uno spessore di appena 19,7mm, il nuovo notebook pesa solo 1,8kg. La durata della batteria fino a 13,5 ore garantisce tutta l’autonomia necessaria per un’intera giornata lavorativa prima di doverlo ricaricare. Il display antiriflesso HD o FHD da 15,6” offre un’esperienza del grande schermo, mentre l’ampia tastiera con tastierino numerico e ClickPad regalano il massimo comfort per tutta la giornata, migliorando i flussi di lavoro. È disponibile anche un SecurePad opzionale con lettore di impronte digitali. Inoltre, il Satellite Pro C50-G va oltre l’eleganza del design, è infatti stato trattato con un rivestimento antibatterico che limita la formazione di batteri potenzialmente pericolosi fino al 99,9%.

Connettività all’avanguardia, ovunque

Il C50-G offre numerose opzioni di connettività in modo che gli utenti possano rimanere connessi e produttivi, ovunque si trovino. Per il wireless, il dispositivo è dotato di WiFi 802.11 AC e Bluetooth. Nonostante il design sottile, il notebook permette di collegare tutte le periferiche necessarie grazie a una porta USB Type-C multifunzionale per caricare, visualizzare, collegare e trasferire, due ulteriori porte USB 3.1 Type-A, una porta HDMI full-size e una porta Gigabit-LAN. Inoltre, è disponibile uno slot per schede Micro SD per soddisfare ulteriori esigenze di archiviazione.

Con le circostanze attuale che richiedono smart working e didattica a distanza, il Satellite Pro C50-G offre tutti gli strumenti per rimanere connessi con colleghi e clienti. Il notebook è, infatti, dotato di webcam HD, altoparlanti stereo e microfono integrato compatibile con Cortana. Uno slot per microfono/cuffie o Bluetooth offre agli utenti la possibilità di collegare le cuffie.

Sicurezza di cui gli utenti possono fidarsi

Oggi la sicurezza dei dati una delle principali preoccupazioni per molte aziende e scolastici, per questo il nuovo C50-G è dotato di Trusted Platform Module 2.0 basato sul firmware (fTPM) che permette di crittografare le informazioni sul dispositivo e ridurre il rischio di manomissione dei dati. Insieme alle funzionalità di password utente e amministratore che bloccano gli accessi non autorizzati, il notebook agisce come prima linea di difesa contro i criminali informatici sempre più sofisticati. Inoltre, lo slot per il blocco Kensington opzionale dà agli utenti la tranquillità di sapere che il C50-G sarà esattamente dove l’hanno lasciato.