Cresce la Serie Y di Wiko

La Serie Y di Wiko – che da sempre si contraddistingue per la sua grande semplicità d’uso, l’esperienza fluida che soddisfa appieno le necessità quotidiane e l’estetica curata delle sue backcover – saluta l’ingresso del nuovo smartphone Y82.

Oltre a una navigazione sempre ottimale, grazie al processore Octa Core e ai 3GB di RAM a bordo, Y82 presenta un display senza cornici HD+ in formato 19,5:9, per un’esperienza totalmente immersiva in tutti i contenuti.

Tradotto: nessun problema per chi vuole guardare i suoi film preferiti o utilizzare senza problemi le proprie applicazioni scattando e salvando tutti i ricordi, grazie a una memoria espandibile fino a 256GB grazie alla scheda MicroSD.

Inoltre, grazie alla potente batteria da 3600 mAh con AI Power integrato, non sarà necessario preoccuparsi di ricaricarlo per oltre 2 giorni: la tecnologia AI Power integrata userà l’energia in maniera più intelligente per migliorare la durata della batteria.

Wiko Serie Y, tecnologia bella e sostenibile

Il nuovo prodotto arriva sugli scaffali con l’eco-packaging 100% riciclabile e la batteria removibile e sostituibile, all’insegna di una maggiore sostenibilità.

Come sottolineato in una nota ufficiale, Y82 di Wiko è disponibile nelle principali insegne di elettronica di consumo e sull’e-store italiano del brand, al prezzo suggerito al pubblico di 119,99 euro, nelle colorazioni Black, Dark Blue e Light Blue.