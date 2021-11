Da WEROCK innovativi porta tablet Chest Pack

WEROCK Technologies, produttore innovativo di tablet, notebook e computer portatili industriali rugged, amplia la sua gamma di vendita con innovativi supporti porta tablet che consentono un lavoro all’aperto particolarmente efficiente.

Al fine di completare il portafoglio dei propri tablet e notebook rugged con prodotti accessori utili e innovativi, WEROCK sta ampliando il suo portafoglio con due nuovi zaini a petto, il Ruxton Pack e il Jervis Pack (qui sotto).

Sia Ruxton che Jervis sono un’alternativa ideale allo zaino, poiché si indossano sul petto e permettono un accesso più rapido al tablet e agli utensili importanti. I supporti per il petto sono progettati per fornire un aiuto comodo ed ergonomico per l’uso del tablet sul campo. Il tablet è comodamente riposto nella tasca con cerniera vicino al corpo.

Come caratteristica speciale, la parte anteriore di Ruxton può essere ripiegata e diventa una specie di marsupio flessibile. Il tablet è collegato al Chest Pack tramite un dispositivo di montaggio e non può cadere, ma può essere comodamente rimosso dal supporto quando necessario. Questo permette all’utente, per esempio, di fare voci con entrambe le mani senza dover tenere il tablet.

Per il trasporto di ulteriori accessori, il coperchio anteriore del Ruxton può essere esteso con tasche, ed entrambi i modelli hanno anche cinghie compatibili per eventuali aggiunte di accessori. Il sistema offre un alto livello di comfort grazie all’imbottitura e alla buona circolazione dell’aria. Allo stesso modo, il sistema può essere indossato anche sotto un normale zaino.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Markus Nicoleit, General Manager di WEROCK: «Con Ruxton e Jervis, ora abbiamo due sistemi estremamente ben studiati per i tablet di tutti i tipi nella nostra distribuzione. Semplificheranno notevolmente la vita lavorativa, soprattutto nei settori in cui tablet e strumenti sono necessari tutto il giorno. È un’aggiunta ideale, per esempio, per il tecnico sul campo, per il lavoro di rilevamento o nella silvicoltura».

Ruxton Pack e Jarvis Pack sono disponibili immediatamente attraverso i partner di vendita diretta e di distribuzione. Oltre ai Chest Packs, l’azienda offre tablet rugged, notebook e PDA palmari.